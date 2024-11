Wetter in Bayern: Winter zieht ein – Schnee angesagt

Unten dicker, unauflösbarer Nebel und in den Hochlagen Sonne - mit dem für die meisten grauen Novemberwetter ist bald Schluss, sagt eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In der kommenden Woche wird Schnee erwartet, der auch liegen bleiben könnte.

Kaltfront bringt Wetterumschwung

Am morgigen Sonntag erreicht Bayern den Angaben zufolge eine Kaltfront, die einen Wetterumschwung bringt: Es wird windig, kalt und nass. Die Temperaturen fallen nachts teilweise ins Minus. Pendlerinnen und Pendler sollten vorsichtig sein, denn die Straßen könnten glatt werden.

Bereits am Sonntagabend kann es im Bergland schneien, starke Böen sollen über die Gipfel fegen. Auch im Bayerischen Wald könnte es stürmisch werden. Am Dienstag wird es dann zunächst wieder etwas wärmer, mit Temperaturen zwischen sechs und zehn Grad.

Schnee mit Wintersport-Potential

Dann aber können sich Wintersport-Fans freuen. Die kommende Kaltfront sorgt laut DWD in der zweiten Wochenhälfte für Schneefall. Und diesmal bleibt eine weiße Decke in Teilen Bayerns liegen. Mehrere Zentimeter Neuschnee sollen in den Hochlagen fallen.

Im Allgäu könnten gegen Ende der Woche Ski und Schlitten ausgepackt werden, so die Meteorologin des DWD. Auch in niedrigeren Lagen auf bis zu 400 Metern können die weißen Flocken fallen. Schneeketten seien nur im Bergland nötig.