Roßtal isst bunt: Picknick für Menschenrechte

Im mittelfränkischen Roßtal findet am Donnerstagabend ein gemeinsames Picknick der Einwohnerinnen und Einwohner statt. Die Veranstaltung wurde vom Aktionsbündnis "Roßtal ist bunt" organisiert. Mit dem Picknick soll die Gemeinschaft und der Zusammenhalt der Roßtaler gestärkt und bewusst auf Demokratie und Menschenrechte aufmerksam gemacht werden, erklärt der Markt Roßtal in einer Pressemitteilung.

Pläne entstanden nach Correctiv-Recherchen

Jörn Künne, Pfarrer der evangelischen Gemeinde Roßtal, organisiert das Picknick mit. Er erzählt: Nach den Recherchen von Correctiv hätten sich Vereine, Parteien und die Kirche zusammengesetzt und überlegt, wie sie gemeinsam ein Zeichen für die Demokratie setzen könnten.

Im Januar hatte das Recherche-Kollektiv bekannt gemacht, dass sich AfD-nahe Personen im November in Brandenburg getroffen und rassistische und ausländerfeindliche Pläne besprochen haben sollen. Darunter konkrete Pläne zur sogenannten 'Remigration', also der Ausweisung von Migrantinnen und Migranten aus Deutschland durch rechtliche und politische Maßnahmen.

Die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen von vergangenem Wochenende, bei denen die AfD jeweils knapp ein Drittel der Stimmen gewann, machten ein solches Zeichen "für das demokratische Miteinander umso wichtiger." Die AfD gilt in Teilen als gesichert rechtsextremistisch und antidemokratisch.

Gemeinsam Essen schafft Gemeinschaft

Die Veranstalter wollten also ein Zeichen setzen, "aber nicht nur mit Vorträgen und politischen Veranstaltungen", erzählt Künne. Also überlegte das Team, bestehend aus Parteien, Vereinen und den Kirchen, was die Menschen in Roßtal verbindet. Und kam auf Essen: Beim gemeinsamen Picknick könne sich jede und jeder mit einbringen. "Und die Leute merken, dass das Leben in der Gemeinschaft viel schöner ist, als wenn man andere ausgrenzt", sagt der Pfarrer.

Das Teilen von Speisen soll symbolisch dafür stehen, wie der Austausch und das Miteinander Vorurteile und Barrieren abbauen können. Deshalb sind die Besucher dazu aufgerufen, Spezialitäten aus ihrer Heimat mitzubringen und die am Abend mit anderen zu teilen. Dafür ist eine große Tafel in der Schulstraße aufgebaut. Die Veranstaltung startet um 18 Uhr. Neben dem Picknick ist ein buntes Rahmenprogramm, bestehend aus Musik und Aktionen für Kinder und Jugendliche, geplant.