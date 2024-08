Reichsbürger demonstrieren in München – Gegendemo des DGB

Reichsbürger sind immer wieder in den Schlagzeilen: In den letzten Wochen und Monaten verstärkt wegen der sogenannten "Gruppe Reuß", die einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. Heute kommen Mitglieder der Reichsbürger-Bewegung zu einer Kundgebung in der bayerischen Landeshauptstadt zusammen. Die Szene war lange nicht öffentlich aufgetreten, das ändert sich aber wohl gerade. Angemeldet ist auch eine Gegendemonstration.

Protestzug durch Münchner Innenstadt rund um den Königsplatz

Die Polizei erwartet bis zu tausend Menschen, die wohl aus ganz Deutschland anreisen dürften. In der Münchner Innenstadt wollen sie sich ab 12 Uhr versammeln und dann ab 17 Uhr mit schwarz-weiß-roten Flaggen des einstigen deutschen Kaiserreichs durch die Maxvorstadt ziehen, vermutlich manche auch in altertümlichen Kostümen, preußischen Uniformen oder mit Pickelhauben. Die Veranstaltung soll um 20 Uhr wieder am Königsplatz beendet werden. Angemeldet sind 500 Teilnehmer.

Das Ganze steht unter dem Motto: "Das große Treffen der 25+1 Bundesstaaten". Damit meinen die Angehörigen der Szene die Fantasiebundesstaaten, deren Bürger sie laut eigenen Angaben sind. Es handelt sich um die 25 Gebiete, also Königreiche, Herzogtümer & Fürstentümer, die 1871 zum deutschen Kaiserreich fusionierten. Mit "+1" ist das sogenannte "Reichsland Elsass-Lothringen" gemeint, das später dazu kam. Diese ehemaligen Gebiete des deutschen Kaiserreichs gehören heute aber teilweise zu Dänemark, Frankreich oder Polen. Die Forderung der Reichsbürger, kurzum: Sie wollen zurück zum deutschen Kaiserreich von 1871.

Anpassung der Strategie: Reichsbürger zeigen sich nun öffentlich

Sie selbst bezeichnen sich nicht als Reichsbürger, wollen beispielsweise Reichsdeutsche genannt werden und distanzieren sich teils auch von Rechtsextremismus. BR-Recherchen zeigen aber, dass beispielsweise ein einflussreicher Nürnberger Neonazi, der schon lange in der Reichsbürger-Szene aktiv ist, auch dort mitmischt und auch immer wieder rechtsextreme Inhalte in der Szene verbreitet werden.

Noch vor ein paar Jahren traten Reichsbürger eher selten und nur in kleinen Gruppen öffentlich auf. Das hat sich aber seit ein paar Monaten geändert. In Thüringen kamen im April bei der gleichen Veranstaltung rund 1.000 Personen zusammen. Dort wurde sich auch mit Heinrich Prinz Reuß solidarisiert – gegen ihn und seine mutmaßlichen Unterstützer der "Gruppe Reuß" laufen gerade Terrorverfahren, unter anderem vor dem Oberlandesgericht München.

Aktuell rund 5.400 bekannte Reichsbürger in Bayern

Ziel der Groß-Veranstaltungen dürfte die Vernetzung der Aktivisten der Szene untereinander und die Anwerbung neuer Mitglieder sein. Auch die Verfestigung der eigenen Strukturen dürfte im Mittelpunkt stehen. Das beobachtet auch das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz. In München könnte es daher die bisher größte Versammlung von Reichsbürgern und Selbstverwaltern werden, so die Behörde.

Laut Verfassungsschutz in Bayern gibt es derzeit rund 5.400 Reichsbürger im Freistaat. Von allen Bereichen, die der Inlandsgeheimdienst beobachtet, sind das die meisten Extremisten in Bayern. Und die Zahl der Anhänger ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Zum Vergleich, 2016 gab es nur 1.600 Reichsbürger im Freistaat.

Gegendemo des DGB München

Neben der Reichsbürger-Kundgebung ist auch eine Gegendemonstration in München geplant. Aufgerufen dazu hat der Deutsche Gewerkschaftsbund und "München ist bunt". Unter dem Motto "Kaiserschmarrn nur auf den Teller – Kein Platz für Reichsbürger!" wollen deren Teilnehmer nur wenige Meter entfernt vor dem Lenbachhaus auf die Straße gehen. Angemeldet zu der Veranstaltung sind von 12 bis 16 Uhr 20 Personen. Das Münchner Kreisverwaltungsreferat hält aber aufgrund der Medienberichterstattung eine deutlich höhere Teilnehmeranzahl für möglich.