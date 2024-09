Wie wird man Fruchtfliegen in der Wohnung wieder los?

Im Sommer plagen uns Fruchtfliegen, auch Most-, Gär- oder Essigfliegen genannt, wenn sie sich rasant in der Küche ausbreiten. Besonders überreife, bereits gärende Früchte haben es ihnen angetan: Die gemeine Fruchtfliege (Drosophila melanogaster) kann schon aus vielen Metern Entfernung riechen, wenn etwas faul ist. Die Insekten müssen mehr oder weniger in Kauf nehmen, dass durch den begonnenen Fermentierungsprozess der Früchte die Gärung schon eingesetzt hat. Somit berauschen sie sich ungewollt am Nektar oder an gegorenen Früchten. Der Alkoholgehalt liegt dabei selten über fünf Prozent.

Fruchtfliegen sind fruchtbar

Die richtige Temperatur ist entscheidend für das Schlüpfen der Fliegen. Die aus den Tropen stammenden Plagegeister entwickeln sich besonders gut bei etwa 25 Grad Celsius. Ein Weibchen kann bereits 24 Stunden nach der Paarung bis zu 400 Eier ablegen. Bis zum Schlüpfen der neuen Fruchtfliegen dauert es nur 10 bis 14 Tage. Ein Fruchtfliegenpaar kann innerhalb von nur einem Monat rund 100.000 Nachkommen haben.

Um das zu verhindern, sollte man also dringend alle Nahrungsangebote in der Küche beseitigen. Bei kühlerem Wetter sind die kleinen Fliegen weniger produktiv. Wo sie im Winter sind, ist ein Rätsel.

Woher kommen die Fruchtfliegen?

Fruchtfliegen können durch das offene Fenster in unsere Wohnungen gelangen, wenn sie zum Beispiel durch den Geruch reifer bis überreifer Früchte, säurehaltiger Lebensmittel, faulender Kartoffeln oder Küchenabfälle angelockt werden. Sie können diese Gerüche über weite Strecken wahrnehmen, lange bevor wir Menschen ansatzweise erschnuppern können, dass irgendetwas im wahrsten Sinne des Wortes "faul" ist.

Einen anderen Weg in unsere Küchen finden die Fruchtfliegen über unsere Einkäufe. Sie legen ihre Eier auf reifem und fauligem Obst ab - und das schon auf den Obstplantagen oder im Laden. Die Fruchtfliegenlarven ernähren sich von den Bakterien und Mikroorganismen auf dem Obst.

Sind Fruchtfliegen gefährlich?

Fruchtfliegen sind nicht nur unangenehm, weil ihre Larven Obst gammlig machen. Sie sind auch ungesund, weil sie Keime verschleppen und damit ebenfalls den Fäulnisprozess beschleunigen.

Weil die Eier der Fliege oft schon auf der Obstschale sitzen, sollte man Früchte mit lauwarmem Wasser abwaschen und mit einer weichen Bürste abreiben. Wenn die Früchte schon matschig sind, bleibt einem nichts anderes übrig als der Gang zum Mülleimer.

Kann man Fruchtfliegen vorbeugen?

In den warmen Sommermonaten gilt:

Obstschalen säubern.

Reifes Obst und Gemüse nicht lange herumliegen lassen.

Obst am besten im Kühlschrank aufbewahren.

Mülleimer mit Obst- und Gemüseabfällen umgehend aus der Küche räumen.

Da Fruchtfliegen auch Bier und Fruchtsaft lieben, leere Flaschen verschließen oder gründlich mit Wasser ausspülen.

Regelmäßig Lüften, um den Geruch von gärendem Obst zu vertreiben und den Fliegen einen Weg nach draußen anzubieten.

Kleine, luftdurchlässige Säckchen mit Gewürznelken, zwischen dem Obst drapiert, sollen abschreckend wirken.

Öfter mal das Spülbecken und den Filter der Spülmaschine reinigen. Hier finden Fruchtfliegen Essensreste und einen Brutplatz.

Fruchtfliegenfalle: Welche Hausmittel bekämpfen Fruchtfliegen?

Im Handel werden verschiedene Fruchtfliegenfallen angeboten, zum Beispiel Klebefallen. Es gibt aber auch zahlreiche Hausmittel, mit denen man Fruchtfliegen bekämpfen kann.

Wenn auch Sie beim Fliegenklatschen scheitern, versuchen Sie es einmal so: Spülmittel, Obstsaft und Essig in ein Glas Wasser füllen und stehen lassen. Die Fliegen "fliegen" auf diesen Geruch und fallen beim Schnüffeln ins Wasser.

Das Spülmittel senkt die Oberflächenspannung des Wassers. Deshalb können sich die Fliegen nicht auf der Oberfläche halten und ertrinken: "Beim Wasser-Apfelessig-Gemisch ist die Mischung wichtig, denn der Essig-Geruch darf auf keinen Fall übertüncht werden. In eine kleine Schale Wasser einfüllen, dann einen Schuss milden, süßlichen Essig (Fruchtessig oder Balsamico) dazu geben und eine winzige Portion Spülmittel oder eine Seifenflocke. Die Fliegen trinken das Essigwasser, fallen aber wegen der fehlenden Oberflächenspannung des Wassers hinein und ertrinken", sagt Bayern 1-Gartenexpertin Karin Greiner.

Ein Glas Wasser mit Gebiss- oder Zahnspangenreiniger soll eine ähnliche Wirkung haben.