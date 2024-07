Rehkitze neben der Autobahn - Polizei sperrt A93

Die Autobahn A93 ist am Montagabend zwischen Schwandorf-Mitte und Schwandorf-Nord für rund anderthalb Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. Polizei und Feuerwehr suchten in der Dämmerung nach Rehkitzen, die an der Autobahn gesichtet worden waren. Befürchtet wurde, dass die Tiere auf die Fahrbahn laufen.

Rehkitze auf der Suche nach Muttertier?

Schon seit Samstag hatten Autofahrer immer wieder junge Rehe an der A93 im Bereich Schwandorf gemeldet, die Polizisten konnte sie aber zunächst nicht finden. Die Tiere waren wohl auf der Suche nach ihrer Mutter, die wenige Tage zuvor bei einem Wildunfall auf der Autobahn getötet worden war.

Nachdem dort am Montagabend erneut ein Rehkitz neben der Fahrbahn gesichtet wurde, ließ die Polizei die Autobahn bei Schwandorf von der Feuerwehr in beide Richtungen sperren, auch weil weitere Tiere im Gebüsch vermutet wurden und die Gefahr bestand, dass diese auf die Fahrbahn laufen könnten.

Löcher in Wildschutzzaun

Mit dem Einsatz von Drohnen konnten schließlich Rehkitze ausgemacht werden, sie waren aber nicht mehr direkt neben der Autobahn. Die Feuerwehr flickte mehrere Löcher im Wildschutzzaun, durch die die Tiere wohl gelangt waren. Sie waren offenbar von einem Unbekannten in den Zaun geschnitten worden. Nach etwa eineinhalb Stunden konnte die Autobahn wieder freigegeben werden.