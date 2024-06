Public Viewing: So wird das Wetter beim Deutschland-Spiel

Das zweite Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM steht an, um 18 Uhr geht es in Stuttgart gegen Ungarn (live in der Radioreportage). Viele Fans wollen auf Public-Viewing-Veranstaltungen mitfiebern. Doch hält das Wetter in Bayern?

In manchen Regionen lieber Regenjacke dabeihaben

Während es am Nachmittag in Franken, der Oberpfalz und im Umfeld der oberen Donau gebietsweise noch regnet und örtlich heftige Gewitter mit der Gefahr von Starkregen und Sturmböen möglich sind, beruhigt sich zum und während des Spiels der Nationalmannschaft das Wetter vielerorts in diesen Regionen. Am ehesten gibt es zu Spielbeginn noch in Oberfranken und der Oberpfalz lokale Schauer und kräftige Gewitter, hier sollte man vorsichtshalber eine Regenjacke dabei haben.

Ansonsten ist es vielerorts in Nordbayern während des Spiels weitgehend trocken und zeitweise sonnig. Allerdings weht ab und zu ein frischer Nordwestwind.

Vereinzelt Gewitter in Südbayern möglich

Im Süden des Freistaats ist es wenige Stunden vor dem Spiel und während des Spiels verbreitet sonnig oder locker bewölkt, mitunter kann durch Sahara-Staub der Himmel leicht milchig sein. Allerdings sind am späten Nachmittag und Abend lokale, dann aber durchaus heftige Gewitter mit der Gefahr von Starkregen, Hagel und Sturmböen nicht komplett auszuschließen; diese sind am ehesten in Alpennähe und im Bayerischen Wald möglich.

Aber insgesamt können die Fans auch in weiten Teilen Südbayerns bei freundlichem und trockenem Wetter das Spiel auf den zahlreichen Public Viewings verfolgen.

Große Temperaturunterschiede zum Spiel

Allerdings gibt es durch eine über der Mitte Bayerns liegende Luftmassengrenze große Temperaturunterschiede. So liegen die Temperaturen um 18 Uhr in Nordbayern zwischen 18 Grad nördlich des Mains und rund 25 Grad im Süden Mittelfrankens und der Oberpfalz. Im Süden reichen die Temperaturen von 25 Grad im Donauried über 28 Grad im Großraum München bis nahe 30 Grad im äußersten Südosten des Freistaats.

So wird das Wetter am Spielort Stuttgart

Am Spielort in Stuttgart ist das Wetter zum Spiel freundlich mit Sonne und lockeren Wolkenfeldern, zu Beginn besteht noch ein leichtes Schauer- und Gewitterrisiko. Die Temperaturen liegen zum Anpfiff in Stuttgart um 23 Grad.

Über der großen Mitte Deutschlands überwiegen zum Spiel oft noch Wolken und es regnet hier und dort etwas, vor allem in Thüringen, Sachsen und dem südlichen Brandenburg; aber hier besteht keine Unwettergefahr. Überwiegend sonnig und trocken präsentiert sich das Wetter im Nordwesten und Norden Deutschlands, hier liegen die Temperaturen zum Spiel aber nur bei 15 bis 19 Grad.