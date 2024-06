Polizei München warnt vor Staus wegen Stadtlauf und Achtelfinale

Wegen einer Laufveranstaltung mit mehreren tausend Sportlerinnen und Sportlern warnt die Polizei Verkehrsteilnehmende und Bevölkerung vor Behinderungen an diesem Wochenende in München.

Straßensperrungen ab Samstagabend in Münchner Innenstadt

Zwar startet der von Sportscheck organisierte Stadtlauf erst am Sonntag um 8 Uhr, jedoch wird bereits am Samstagabend um 18 Uhr die Ludwigstraße stadtauswärts bis zur Leopoldstraße/ Ainmillerstraße komplett gesperrt.

Verkehrsbehinderungen möglich: EM-Fans feiern Achtelfinale

Betroffen von der Maßnahme ist damit also auch der Bereich um das Siegestor. Das könnte sich im Hinblick auf das Achtelfinale der Deutschen am Samstagabend um 21 Uhr gegen die Dänen als problematisch erweisen. Denn im Falle eines Sieges der deutschen Mannschaft ist zu erwarten, dass viele Fans das Erreichen des Viertelfinales genau in dem abgesperrten Bereich mit einem Autokorso feiern wollen.

Halteverbotszonen entlang der Halbmarathonroute

Zudem weist die Polizei darauf hin, dass entlang der gesamten Halbmarathonroute durch die Stadt Halteverbotszonen eingerichtet wurden. Anwohner und Besucher sollten ihre Fahrzeuge rechtzeitig entfernen, weil sie sonst kostenpflichtig abgeschleppt werden. Laut Organisator führt die Strecke in unterschiedlichen Längen vom Siegestor in den Englischen Garten und wieder zurück.

Empfehlung: Gesperrte Bereiche umfahren

Die Polizei empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern mit Kraftfahrzeugen, den Bereich am Sonntag weiträumig zu umfahren. Das Veranstaltungsende ist für 18 Uhr geplant.