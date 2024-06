Neuer, Kroos und Müller - Weltklasse-Trio auf Abschiedstournee

Das letzte EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft dürfte ihr letztes sein: Thomas Müller, Manuel Neuer und Toni Kroos prägten eine Ära im deutschen Fußball - vor zehn Jahren wurden sie in Brasilien Weltmeister, dann folgte die etwas unrühmliche Turnierbilanz der DFB-Elf: zwei Vorrunden-Aus bei den folgenden WMs, bei der letzten Europameisterschaft war bereits im Achtelfinale Schluss.

Diesmal soll es bei der Heim-EM nochmal möglichst weit gehen. Dänemark im Achtelfinale (Samstag, 21 Uhr, live in der Radioreportage) soll nur ein weiterer Schritt Richtung Endspiel am 14. Juli in Berlin sein - für die drei DFB-Altstars wäre es die Krönung ihrer langen Nationalmannschaftskarriere, die danach auch zu Ende sein dürfte.

Neuer, Kroos und Müller bringen es zusammen auf 364 Länderspiele

Neuer gab sein Debüt im Juni 2009. Mittlerweile hat der 38-Jährige 122 Länderspiele (Stand: vor dem Achtelfinale) absolviert - und hätte ihn nicht seine langwierige Beinverletzung fast ein Jahr außer Gefecht gesetzt, wären es wohl noch mehr. In der Zeit der Zwangspause verlor der Bayern-Keeper die DFB-Kapitänsbinde an Ilkay Gündogan. Das Spiel gegen die Schweiz war sein 18. EM-Spiel. Neuer ist damit alleiniger EM-Rekordtorhüter.

Müller und Kroos gaben im März zusammen ihren Einstand im DFB-Trikot. Müller lief bislang 130 Mal, Kroos 112 Mal für die Nationalmannschaft aufs Feld.

Die EM wird wohl für alle drei das letzte große Turnier sein. Kroos hat schon vor der Europameisterschaft sein Karriereende verkündet. Der Spieler von Real Madrid gehört zu den erfolgreichsten Spielern Deutschlands: Sechs Mal krönte sich der 34-Jährige, der von 2007 bis 2014 für den FC Bayern spielte, zum Champions-League-Sieger.

Vage Andeutungen von Neuer

Manuel Neuer hat zu seinem DFB-Ende bislang nur Andeutungen gemacht: "Das kann ich jetzt noch nicht verraten", sagte die ewige deutsche Nummer eins zu ihrer Zukunft im Nationaltrikot. Neuer hat offenbar schon eine Entscheidung getroffen. Nach der EM werde er sich "Gedanken machen", schob der Teamsenior einschränkend hinterher.

Bei Müller ist die Sachlage eigentlich ähnlich klar wie bei Kroos. Er wird, was das DFB-Trikot angeht, aber nie einen offiziellen Schnitt machen. Beim FC Bayern mag sein Vertrag in einem Jahr auslaufen. Als Nationalspieler tritt man aber nicht zurück, lautet seine Devise.

Aussortiert wurde das Bayern-Urgestein schon 2019 von Joachim Löw - und kam wieder zurück. Nach dem WM-Debakel in Katar 2022 klangen seine Worte im Interview wie ein Abschied von den Fans. Doch er wurde erneut berufen. Die Heim-EM wirkt nun wie ein letzter Bonus. Der große Traum vom ersten EM-Tor ist für den Bayern, der 2010 und 2014 zehn WM-Tore schoss, aber noch nicht erfüllt.

Nagelsmann will "Lösungen finden"

Offiziell ist bis auf die Personalie Kroos noch nichts. Aber Bundestrainer Julian Nagelsmann hat schon angedeutet, dass Richtung WM 2026 in Nordamerika ein Schnitt notwendig ist. "Für die Zukunft müssen wir Lösungen finden. Denn wir haben den ältesten Kader. Wir werden ein paar jüngere Spieler brauchen", sagte der Bundestrainer. Für die Heim-EM "ist es ein guter Mix", sagte Nagelsmann, der mit 36 Jahren der jüngste Coach der EM-Historie ist.