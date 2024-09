Landshut gilt bereits als Nachwuchsschmiede für Eishockey. Künftig will man als "Eliteschule des Sports" aber auch andere Richtungen fördern.

Landshut gilt bereits als Nachwuchsschmiede für Eishockey. Künftig will man als "Eliteschule des Sports" aber auch andere Richtungen fördern.

28.09.2024, 08:18 Uhr Audiobeitrag

> Olympischer Nachwuchs: Landshut will "Eliteschule des Sports"

Olympischer Nachwuchs: Landshut will "Eliteschule des Sports"

Sportstars made in Niederbayern: Schon jetzt ist die Stadt Landshut erfolgreich, was die Sportförderung betrifft. Künftig will man aber ganz oben mitspielen und "Eliteschule des Sports" werden. Der Fokus soll auf Wintersport liegen - aber nicht nur.

Von Philip Kuntschner