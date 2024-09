Engel kritisiert Sportförderung: "Absolutes Regierungsthema"

Taliso Engel hat aufregende Wochen hinter sich. Bei den Paralympics wurde er zum gefeierten Goldmedaillen-Gewinner im 100-Meter-Brustschwimmen, brach den eigenen Weltrekord und wurde anschließend mit einer Teilnahme an den Olympischen Spielen in Los Angeles 2028 in Verbindung gebracht. Nun wurde er zu Nürnbergs Sportler des Jahres gekürt. "Viel zu feiern", resümiert Engel im exklusiven Interview mit BR24Sport.

Doch neben den Ehrungen und Interviews ist mittlerweile die Normalität zurückgekehrt, und die ist nach Ansicht des Nürnbergers als Goldmedaillengewinner der Paralympics in Deutschland nicht allzu glamourös. "In anderen Nationen bist du der Held, wenn du bei den Paralympics oder Olympia Gold gewinnst. In Deutschland bist du einfach einer von vielen und ein ganz normaler Bürger. In anderen Nationen wirst du ultra gefeiert und bekommst die Wertschätzung und die Förderung. In Deutschland ist das nicht der Fall", sagt Engel.

Engel: "Wie kriege ich mein Geld für die Miete her?"

Das Problem bestehe zum einen in der Wahrnehmung der Leistung durch die Öffentlichkeit – die gerade im Schwimmen in seiner Heimat nicht allzu groß sei. Dort müsse sich "in den Köpfen der Menschen" etwas ändern, wünscht sich Engel. Doch das Hauptproblem sieht er an offizieller Stelle: "Es muss sich auch in der Sportförderung etwas tun. Das ist ein absolutes Regierungsthema. Da geht es um Geld."

Der 22-Jährige studiert Sport und angewandte Trainingswissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er kritisiert, dass man als Leistungssportler nebenbei noch arbeiten und sich um die Absicherung nach der Karriere sorgen müsse. "Es ist wichtig, dass man sich auf den Sport fokussieren kann und nicht ständig schauen muss: Wie kriege ich mein Geld für die Miete her oder wie kriege ich auch mal Geld für einen Urlaub her", so Engel.

Club der Besten: Engel freut sich auf "coolen Typ" Lochner

Zumindest für Letzteres ist bei Engel zunächst gesorgt. Er wird von der Deutschen Sporthilfe in den Club der Besten eingeladen, wo herausragende Athleten gemeinsam eine Woche Urlaub verbringen – in diesem Jahr geht es nach Antalya in die Türkei. Auf wen er sich dort am meisten freut, ist für Engel schnell beantwortet: "Definitiv auf Hansi Lochner – der ist so ein cooler Typ und auch so ein guter Freund geworden. Und auf die Sporthilfe-Mitarbeiter. Da ist mittlerweile ein sehr guter Draht entstanden." An der grundlegenden Kritik von Engel wird dieses Event allerdings erst einmal nichts ändern.