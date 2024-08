Deutsche Sportförderung: "Es muss etwas getan werden"

In Blickpunkt Sport diskutierten die Kanuten Elena Lilik und Noah Hegge sowie Handballer Christoph Steinert über die deutsche Spitzensportförderung. Außerdem gaben bayerische Funktionäre ihre Einschätzungen ab.

Zu wenig Prämien?

Wer für Deutschland eine goldene Olympiamedaille gewinnt, erhält eine Prämie von 20.000 Euro; für die Silberne gibt es 15.000 Euro, für eine Bronzemedaille sind es noch 10.000 Euro. Zu wenig, finden viele.

Nicht so der Olympia-Bronzemedaillengewinner Noah Hegge: "Ich denke, allgemein ist es wichtig, dass mehr Geld in den Sport fließt. Damit bestehen Möglichkeiten, professionell mit mehreren Leuten an dem Ziel zu arbeiten. Wenn mehr Geld in unserem Sport ist, dann ist es am Ende auch nicht die Prämie, die es ausmacht.“