Nach dem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Nürnberg werden 34 evakuierte Personen in einem Bus der VAG versorgt.

Nach dem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Nürnberg werden 34 evakuierte Personen in einem Bus der VAG versorgt.

18.01.2025, 12:54 Uhr Videobeitrag

> Nürnberger Obdachlosenunterkunft wegen Brand evakuiert

Nürnberger Obdachlosenunterkunft wegen Brand evakuiert

In einer Obdachlosenunterkunft in Nürnberg ist ein Feuer ausgebrochen. 34 Bewohner wurden in aller Eile herausgeholt. Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften war im Einsatz. Verletzt wurde niemand, doch die Unterkunft ist unbewohnbar.

Von Simone Schülein