Neue Geothermieanlage in München – die größte Kontinentaleuropas

München ist, was Geothermie angeht, eine Klasse für sich in Deutschland und in Europa. Die Anlage, für die jetzt ein kleiner Teil der Liegewiese am Michaelibad weichen muss, ist schon die siebte der Stadtwerke München (SWM). Und: Es ist die größte in ganz Europa – nur Island hat noch eine größere Anlage.

Bayern könnte 40 Prozent seiner Wärme aus der Tiefe holen

München habe eine Pionierrolle eingenommen, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) beim Spatenstich in München am Montag. "Wir sind da in Deutschland, wie bei so vielen Sachen, spät dran. Aber dieses Projekt zeigt, wie schnell es vorangehen kann, wenn man es jetzt will." Vorbildlich, findet Habeck.

Die Geothermie kann laut Habeck eine sehr wichtige Rolle bei der Wärmewende spielen. 25 Prozent des Wärmebedarfs der Haushalte in Deutschland könnte gedeckt werden, wenn das Potenzial der Technologie ausgeschöpft wird. Für Bayern liegt das Potenzial wegen der vorteilhaften Geologie sogar bei 40 Prozent. Im Molassebecken des Alpenvorlands findet sich großflächig Thermalwasser in der richtigen Tiefe und mit den passenden Temperaturen.