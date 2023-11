Geothermie: Mögliche Heizquelle aus der Oberpfalz?

Mit Wärme aus den Tiefen der Erde Energie gewinnen, das hat großes Potenzial in Deutschland. Das sagen Wissenschaftler, die in Windischeschenbach nun ein Experiment in vier Kilometern Tiefe gestartet haben. Sie lösen klitzekleine Erdbeben im natürlichen Gestein aus. Die Erkenntnisse könnten einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten.

Wasser wird unter die Erdoberfläche gepumpt

An der Oberfläche sieht es unspektakulär aus. Aus Containern wird Wasser über dicke Rohre in ein Loch gepumpt. Das Interessante beginnt unter der Erdoberfläche. Das Wasser wird knapp 4000 Meter tief gepumpt. Der Eingang in den Untergrund ist eine Bohrung aus den 90er Jahren mit etwa 30 Zentimetern Durchmesser. In vier Kilometern Tiefe gibt es kristallines Gestein, das mit natürlichen Rissen durchzogen ist. Diese Risse wollen die Forscher mit dem Pumpen von Wasser aktivieren, natürliche Fließwege nutzen und damit das Wasser auf über 100 Grad Celsius erhitzen. Diese Temperaturen herrschen dort unten vor.

Durch Risse im Gestein entstehen kleine Erdbeben

Mit dem Pumpen und Aktivieren der natürlichen Risse entstehen klitzekleine Erdbeben, die an der Oberfläche nicht spürbar sind und im Untergrund auch nichts kaputt machen. Die Forscher wollen herausfinden, wie sich diese Mikroerdbeben mit gezieltem Pumpen und Ruhepausen kontrollieren lassen, erklärt Projektleiterin Dr. Carolin Böse vom deutschen Geoforschungszentrum Potsdam.

Zeitgleich zum Pumpen messen sie und ihr Team aus zwölf Wissenschaftlern in Echtzeit 250 Meter weiter auf dem Gelände, was sich im Erdboden tut. Dafür nutzen sie das tiefste noch offene Bohrloch der Welt: Es entstand Anfang der 90er Jahre im Rahmen der Kontinentalen Tiefbohrung (KTB) in Windischeschenbach. Bis auf 9.101 Meter kamen die Forscher damals, um die Erdkruste zu erforschen. Im Eingang zu dieser sogenannten KTB-Hauptbohrung steckt derzeit ein kilometerlanges Kabel. Daran hängt ein Geophon, das im Untergrund Daten aufzeichnet, was sich durch das Wasserhineinpumpen nebenan verändert.

Insgesamt haben die Forscher 40 Messstationen im Umkreis der beiden Bohrlöcher aufgebaut und sammeln daraus rund um die Uhr Daten.

Windischeschenbach ideal für die Forschung

Windischeschenbach ist laut den Forschern weltweit der einzige Ort, an dem so ein Experiment gemacht werden kann. Denn nur hier gibt es zwei so tiefe Bohrlöcher nebeneinander, die noch offen und damit für die Forschung nutzbar sind. Doch die Wissenschaftler stoßen auf allerlei Hürden. Die größte davon ist zum Beispiel die Spezialtechnik. Das Geophon zum Aufzeichnen der Daten, das sich aus einer ganzen Kette von hochspeziellen Messinstrumenten zusammensetzt, ist in Teilen kaputt gegangen und musste ausgetauscht werden. Außerdem sind die beiden Bohrungen über 30 Jahre alt. Zudem steckt in dem Bohrloch noch Wasser, das bei einem anderen Forschungsprojekt vor über 15 Jahren hineingepumpt worden ist.

Bislang konnten die Wissenschaftler deshalb noch kein Mikroerdbeben feststellen, das sie auslösen wollten. Sehr wohl aber ist auf den vielen Computern zu erkennen, was sich im 40 Kilometer entfernten Egergraben tut – einem seismologischem Gebiet in Westböhmen und Ostbayern, das derzeit wieder mit kleinen Schwarmbeben aktiv ist und bei den Messungen in Windischeschenbach dazwischen funkt.