Nazi-Schmierereien in Wolfratshausen: 21-Jähriger festgenommen

Nach Hass- und Nazi-Schmierereien an Gebäuden sowie diversen Sachbeschädigungen im Raum Wolfratshausen konnte die Polizei jetzt einen 21-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Dem Ermittlungserfolg war der Hinweis eines Zeugen vorausgegangen, der den 21-Jährigen am frühen Mittwochmorgen in Beuerberg gesehen und aufgrund seines verdächtigen Verhaltens die Polizei alarmiert hatte.

Mutmaßlicher Täter stammt aus der Gegend

Wie sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte herausstellte, hatte er kurz vorher ein Wahlplakat beschmiert. Die Beamten nahmen ihn deshalb an Ort und Stelle fest. Nach Angaben der Polizei war der aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen stammende junge Mann aber ohnehin schon im Visier der Ermittler.

Polizei: Ausmaß der Beschädigungen außergewöhnlich

Er soll auch für Hass- und Nazischmierereien an zwei Ladenlokalen in Wolfratshausen – eines davon ein Café – vor einer Woche verantwortlich sein. Außerdem steht er im Verdacht, vergangene Woche in Wolfratshausen, Eurasburg, Münsing, Icking und Egling nahezu alle Wahlplakate besprüht oder abgerissen zu haben. Laut Polizei blieben nur einige AfD-Plakate verschont. Das Ausmaß der Beschädigungen mit einer Schadenshöhe von mehreren Tausend Euro sei außergewöhnlich, so die Polizei.

Schon im Dezember wurden in Eurasburg mehrere Pkw und eine Regenbogenfahne beschädigt worden. Auch diese Straftaten werden dem 21-Jährigen zur Last gelegt. Weitere Tatzusammenhänge werden noch geprüft. Der Polizei ist der Mann wegen anderer Delikte bereits bekannt. Jetzt kommen auf ihn Verfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Sachbeschädigung zu.