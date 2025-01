Tödliche Messerattacke - Trauer in Aschaffenburg

Einen Tag nach der Bluttat in Aschaffenburg herrscht Fassungslosigkeit und tiefe Trauer in der Stadt. Es sei heute ein schwerer Gang, sagte Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD). Der Rathauschef, der auch als Feuerwehrmann tätig ist, erklärte, er habe in seinem Beruf bereits viele schlimme Dinge erlebt. Doch noch nie habe ihn eine Tat derart aufgewühlt, so Herzing. Anschließend legte er einen Kranz am Tatort nieder.

Wer ist der Tatverdächtige?

In der unterfränkischen Stadt hatte am Mittwochvormittag ein Messerangreifer einen zweijährigen Buben und einen 41-jährigen Mann getötet. Er hatte sich schützend vor eine Gruppe von Kita-Kindern gestellt. Drei weitere Personen, ein zweijähriges Mädchen aus der Kita, eine 59-jährige Erzieherin sowie einen 72-Jährigen, soll der Angreifer schwer verletzt haben.

Tatverdächtig ist ein 28-jähriger Afghane, der in der Vergangenheit mindestens dreimal wegen Gewalttaten aufgefallen und deswegen in psychiatrischer Behandlung war. Der Verdächtige war wegen eines von ihm selbst abgebrochenen Asylverfahrens ausreisepflichtig. Oberbürgermeister Herzing zog Parallelen zu früheren Tragödien wie den Taten von Solingen, Magdeburg oder der Bluttat vor vier Jahren in Würzburg. "Ein Geflüchteter greift unschuldige Menschen an - verletzt und tötet sie", so Herzing.

Er betonte die Gemeinsamkeiten der Taten, mahnte jedoch eindringlich davor, Hass zu schüren. "Warum der Mann die Tat begangen hat, wird die Polizei aufklären. Wie solche Taten verhindert werden können, das wird Inhalt vieler Gespräche in den nächsten Tagen und Wochen sein - in der Stadt, im Land und in der Bundesrepublik."

Tatverdächtiger vorm Haftrichter

Im Laufe des Nachmittags soll der mutmaßliche Angreifer einem Haftrichter vorgeführt werden. Ob er sich dort zu seinen Gründen für die Attacke äußern wird, ist ungewiss.

Hinweise auf ein islamistisches Motiv fand die Polizei bislang nicht. "Im Moment geht die Mutmaßung sehr stark in Richtung seiner offensichtlich psychischen Erkrankungen", erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Tatmotiv weiterhin unklar

Die Suche nach dem Tatmotiv steht nun im Fokus der Ermittler. Zeugen müssen befragt und Spuren ausgewertet werden. Auch die Frage nach seiner Schuldfähigkeit zur Tatzeit dürfte die Ermittler beschäftigen. Zudem werden sich Behörden Fragen gefallen lassen müssen, warum der ausreisepflichtige mutmaßliche Täter noch in Deutschland war.