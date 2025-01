Warnung vor Glatteis in Bayern

Nachdem das Hoch "Beate" in Bayern tagelang für ruhiges, teils neblig-trübes und kaltes, teils sonniges und mildes Wetter in Bayern gesorgt hat, stellt sich die Wetterlage jetzt langsam um. Mit einem Tiefausläufer in der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstag kann es in Bayern regional zu gefrierendem Regen und Glatteis kommen.

Der Einfluss von "Beate" schwächte sich am Mittwoch ab und eine von Skandinavien bis nach Portugal reichende Tiefdruckzone schickt von Westen her immer mehr Wolken nach Bayern. Am Nachmittag und Abend kann es dabei im westlichen Franken und nördlichen Schwaben vereinzelt etwas Regen oder Sprühregen geben, in ungünstigen Senken ist bei Temperaturen um 0 Grad örtlich Glatteis möglich.

Besondere Glatteisgefahr in Teilen Frankens und der Oberpfalz

In der Nacht und bis Donnerstagmittag zieht Tief "Erwin" von der Biskaya über die Benelux-Staaten in Richtung Dänemark, die dazugehörige Kaltfront greift ab Mitternacht von Hessen und Baden-Württemberg her auf Bayern über. Mit ihr setzten in der zweiten Nachthälfte in Franken und dem nördlichen Schwaben Regenfälle ein und diese erreichen in den Morgenstunden die nördliche Oberpfalz. Stellenweise liegen die Temperaturen dabei um oder knapp unter dem Gefrierpunkt, sodass der Regen sofort gefriert und zu gefährlichem Glatteis führt. Besonders in Teilen Oberfrankens, dem östlichen Mittelfranken und der nördlichen Oberpfalz kann es im morgendlichen Berufsverkehr durch örtliches Glatteis zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Tagsüber verlagert sich der Regen südostwärts weiter und zieht bis zum frühen Nachmittag über den Südosten Bayerns nach Tschechien und Oberösterreich ab, vereinzelt mischen sich im höheren Bergland auch Flocken dazu. Da im Osten und Südosten die Nacht noch vielerorts frostig verläuft, mit bis zu -6 Grad in manchen Tälern im Bayerischen Wald, bleibt in diesen Regionen die Gefahr von örtlichem Glatteis bestehen, vor allem beim einsetzenden Regen.