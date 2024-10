Mehr Autodiebstähle in Bayern: Oberbayern Spitzenreiter

Keyless Go: Leichtes Spiel für Autodiebe

Warum die Autodiebstähle zugenommen haben, können weder Polizei noch ADAC wirklich erklären. Eine Vermutung: Dass es besonders interessante Modelle gibt, für die sich viele Abnehmer interessieren. Und: Autoknacker nutzen die Schwachstellen im Sicherheitssystem eines Autos. Dazu gehöre vor allem der schlüssellose Zugang, auch "Keyless Go" genannt, erklärt Alexander Kreipl. Dabei enthält der Autoschlüssel einen Funksensor. Sobald man sich dem Fahrzeug nähert, erkennt das Auto: Der Schlüssel ist hier und entriegelt. Wenn der Schlüssel in der Nähe der Haustüre hängt, können Autodiebe das Funksignal auffangen. Ein zweiter Empfänger steht direkt neben dem Auto und suggeriert dem Fahrzeug, der Schlüssel sei da. "Der Vorgang dauert 20 Sekunden, dann ist das Fahrzeug weg", so der Autoexperte Kreipl.

Bei Johanna Schmid haben die Täter das Türschloss aufgebrochen und mit einer speziellen Software das Auto gestartet. In ihrem Wohngebiet in Hof seien immer mal wieder Autodiebe unterwegs, erzählt die Fränkin. Vor allem die Nähe zur Autobahn sei für die Täter wohl attraktiv. Die junge Frau schützt ihr Auto nun besser. In der Nacht ist es mit einer Lenkradsperre gesichert.

Versicherung zahlt nach Autodiebstahl in der Regel

Nach einem Autodiebstahl ersetzt die Teil- oder Vollkaskoversicherung den entstandenen Schaden, teilt der GDV mit. Der Besitzer bekommt den Wiederbeschaffungswert erstattet. Nur die Selbstbeteiligung wird von der Versicherung abgezogen. Da es in der Teilkaskoversicherung keinen Schadenfreiheitsrabatt gibt, erfolgt keine Rückstufung. Das Gleiche gilt, wenn Autoknacker ein Fahrzeug aufbrechen und Teile daraus stehlen, wie Bordcomputer, Airbags oder Radios.

Tipps, um das Auto besser vor Dieben zu schützen

Der ADAC und die Polizei raten, das Auto entweder in einer Garage oder an einer gut beleuchteten und belebten Straßen abzustellen. Bei einem Keyless-System sollte der Schlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstüre hängen, sondern am besten in einem Etui aufbewahrt werden, damit Autodiebe das Funksignal nicht abfangen können. Und auch wenn es banal klingt: Sichergehen, dass Türen und Fenster wirklich verschlossen sind.

Die gute Nachricht: Im Vergleich zu den anderen Bundesländern liegt Bayern trotz des Anstiegs auf dem letzten Platz. Im Freistaat werden also am wenigsten Autos geknackt.