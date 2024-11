"Deutschland ist atemberaubend schlecht vorbereitet"

Der US-Wahlkampf geht ins Finale: Wird der Republikaner Donald Trump zum zweiten Mal US-Präsident oder zieht mit der Demokratin Kamala Harris die erste Frau ins Weiße Haus ein? Alle Umfragen deuten bei der Wahl am Dienstag auf ein extrem knappes Rennen hin, sodass nur wenige Stimmen in wenigen Bundesstaaten am Ende darüber entscheiden könnten, wer die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Joe Biden antritt.

Zu Guttenberg: Nicht genug um Republikaner gekümmert

Sollte Trump erneut Präsident der Vereinigten Staaten werden, sieht der frühere Bundesminister und US-Experte Karl-Theodor zu Guttenberg große wirtschaftliche und geopolitische Herausforderungen auf Deutschland zukommen. Bundesregierung und Opposition seien darauf aber "atemberaubend schlecht" vorbereitet, so Guttenberg im Interview mit BR24. Man hätte sich in den vergangenen Jahren mehr um die Republikaner kümmern müssen, auch wenn das gelegentlich "grauslich" sei.

Im Bereich der Wirtschaft rechnet Guttenberg bei einem Sieg von Trump mit Strafzöllen und anderen Handelshemmnissen für Deutschland und Europa. Geopolitisch könnte laut Guttenberg mit Blick auf die Ukraine die Sicherheit Europas durch einen eventuellen "Deal" von Trump mit Russland gefährdet werden.

Unberechenbar wie die "Ankunftszeiten der Deutschen Bahn"

Nach Ansicht von Guttenberg ist Trump unberechenbar wie die "Ankunftszeiten der Deutschen Bahn". Doch im Gegensatz zu 2016 stolpere er dieses Mal nicht ins Amt, sondern sei darauf vorbereitet. Daher sei bereits vieles absehbar, was kommen könne und kommen werde.

"Trump hat den politischen Skandal durch seine Inflationierung entwertet", so Guttenberg. Damit erklärt der US-Experte, dass sich Trumps Anhänger weder durch peinliche Entgleisungen noch durch Gerichtsverfahren abschrecken ließen, den Republikaner zu wählen. Außerdem müsse man Trump zugutehalten, dass er während seiner ersten Präsidentschaft viele seiner Versprechen durchgesetzt habe.

Eine Prognose zum Ausgang der US-Wahlen am Dienstag wagte Karl-Theodor zu Guttenberg nicht: "Es wird ganz, ganz knapp sein."

Im Video: US-Experte zur möglichen Wiederwahl Trumps