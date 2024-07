Nach Lkw-Unfall bei Bernau: Diesel bedroht Chiemsee

Das Landratsamt Rosenheim spricht in seiner Mitteilung von einem "massiven Kraftstoffaustritt": 500 bis 600 Liter Diesel und Motoröl sind bei einem Lkw-Unfall auf der A8 am Bernauer Berg ausgetreten und teilweise in die Umwelt gelangt. Die umliegenden Gewässer sind bedroht. Der mögliche Schaden für den Chiemsee ist noch nicht abzusehen.

Ölsperren im Moosbach und im Chiemsee

Auf dem Moosbach, der bei Bernau über mehrere hundert Meter parallel zur A8 verläuft, ist ein Ölfilm zu sehen. Der Geruch von Diesel liegt in der Luft. Bei dem Unfall am Montag seien große Mengen Treibstoff in den Bach geflossen, teilt das Landratsamt Rosenheim mit.

140 Feuerwehrleute und 40 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) waren im Einsatz und errichteten in dem Bach 20 Ölsperren. Sie sollen verhindern, dass das Öl in den Chiemsee gelangt, in den der Bach unweit eines Naturschutzgebietes mündet. Auch im Chiemsee wurden Ölsperren verlegt, um eine mögliche Verschmutzung zu verhindern.

Ähnlicher Vorfall im vergangenen Jahr

Ein entsprechendes Einsatzkonzept sei bereits nach einem Unfall am selben Ort im März 2023 ausgearbeitet worden. Auch damals waren nach einem Lkw-Unfall große Mengen Treibstoff in den Moosbach gelangt. Teile flossen wohl auch in den Chiemsee, dort kam es aber zu keinen sichtbaren Schäden.

Unfall auf der A8 sorgte für lange Staus

Vermutlich wegen eines geplatzten Reifens war am Montagvormittag am Bernauer Berg ein Lkw durch die Mittelleitplanke gebrochen. Er erfasste einen Kleintransporter. Beide Fahrer wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Die Bergung des Lastwagens sorgte für kilometerlange Staus und Umleitungen.