Gedenken an Opfer des OEZ-Attentats: Appelle und Forderungen

In München wurde am Abend an die Opfer des rassistischen Anschlags 2016 erinnert. Ein Attentäter hatte damals am Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen erschossen. Die meisten Opfer hatten einen Migrationshintergrund. Mit den Hinterbliebenen hat Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Denkmal Blumen niedergelegt – um kurz vor 18 Uhr. Zu dieser Zeit hatte der Attentäter begonnen, auf seine Opfer zu schießen.

"Nicht wegschauen und nicht weghören"

Es sei eine bis heute unbegreifliche Tat, sagte der OB. Zugleich rief er dazu auf, entschlossen gegen den Rechtsextremismus heute einzutreten – wo immer er einem begegne, und auch wenn es unbequem sei: "Im Familienkreis, am Stammtisch, in Gesellschaft – wir dürfen nicht wegschauen und nicht weghören."

Der Münchner Anschlag galt lange Amoklauf und wurde erst nach Jahren als rechtsextreme Tat eingestuft. Das müsse noch bekannter gemacht werden, so eine Forderung der Hinterbliebenen, und die genauen Hintergründe müssten noch umfassender aufgeklärt werden.

Gedenken soll mehr Raum einnehmen

Das Gedenken sollte nicht nur im Stadtteil Moosach stattfinden, sagt Hasan Leyla, dessen Sohn Can mit 14 Jahren starb. Während der Trauerfeier hier sei in anderen Stadtteilen "normales Leben".

An die neun Todesopfer, Armela Segashi, Can Leyla, Dijamant Zabërgja, Guiliano Kollmann, Hüseyin Dayıcık, Roberto Rafael, Sabine S., Selçuk Kiliç und Sevda Dağ, erinnert nun auch eine Broschüre, die das NS-Dokumentationszentrum zum achten Jahrestag des Anschlags herausgegeben hat.