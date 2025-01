Live um 16 Uhr: Wie umgehen mit psychisch kranken Gefährdern?

Die tödliche Messerattacke von Aschaffenburg könnte eine Zäsur werden – nicht nur für die Migrationspolitik in Deutschland, sondern auch für den Umgang mit psychisch Kranken, die eine Gefahr für Dritte darstellen.

Anfang der Woche hatte die CSU-Fraktion im bayerischen Landtag einen ersten Vorstoß gemacht: "Es muss in Zukunft möglich sein, dass Personen, bei denen konkrete Anhaltspunkte für eine Fremdgefährdung vorliegen, schneller und unter leichteren Voraussetzungen zu einer fachärztlichen Untersuchung vorgeladen oder notfalls auch gegen ihren Willen einer solchen Untersuchung zugeführt werden können", teilte Fraktionschef Klaus Holetschek mit. Das gelte insbesondere für Personen, die bereits Straftaten begangen haben.

Einweisung von Minderjährigen soll auch ohne elterliche Zustimmung möglich sein

Bei Personen mit erheblichem Fremdgefährdungspotential, die sich in psychiatrische Behandlung begeben und bei denen eine psychische Störung diagnostiziert wird, müsse es möglich sein, dass Polizei und Sicherheitsbehörden informiert werden. Unter-18-Jährige in akuter psychiatrischer Not sollen auch ohne Zustimmung der Eltern zur diagnostischen Untersuchung in die Klink kommen können.

Ihm gehe es nicht um eine Stigmatisierung von allen psychisch Kranken, betont Holetschek. Der Vorstoß betreffe Menschen mit "akuten psychotischen Erkrankungen". Unter einer Psychose verstehen Mediziner eine in vielen Fällen vorübergehende Störung, bei denen Betroffenen die Realität verändert wahrnehmen. Dazu können beispielsweise Halluzinationen oder Wahnvorstellungen gehören.

Zwischen Freiheitsrechten und Sicherheitsinteressen

Nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts am Dienstag sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann: "Die Gewalttat in Aschaffenburg hat gezeigt, dass die aktuellen Regelungen zur Unterbringung und Entlassung im bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz verschärft werden müssen." Man wolle die Sicherheit zum Schutz der Bevölkerung und zum Schutz der Betroffenen verbessern.

Es handle sich nicht um einen Schnellschuss, sagte Herrmann, "weil wir alle ganz genau wissen, dass es sich dabei um ein hochkomplexes Thema handelt". Es gehe um nichts Geringeres als die hohen Freiheits- und Persönlichkeitsrechte der Menschen, die in einem Spannungsfeld stünden mit den Sicherheitsinteressen der Gesellschaft. Man dürfe die Gefahr nicht bagatellisieren, so Herrmann. "Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden und völlig ungefährlich sind." Die dürfe man nicht stigmatisieren.

Psychiater: Psychisch kranke Menschen nicht gefährlicher

Peter Brieger ist Facharzt für Psychiatrie und Ärztlicher Direktor des Isar-Amper-Klinikums in Haar bei München. Der Professor hält eine zusätzliche Meldepflicht für nicht notwendig. "Was wir bräuchten ist, dass wenn jemand auffällig wird, er tatsächlich die entsprechenden Hilfen und Angebote bekommt", so Brieger. "Das funktioniert im Moment nicht gut." Brieger räumt jedoch ein, dass es schwierig werde, wenn eine als potentiell gefährlich eingestufte Person die Behandlung verweigert. Es gebe zwar bereits jetzt die Möglichkeit der Zwangsbehandlung – "die muss aber richterlich genehmigt werden, das ist ein seltener Aspekt".

Psychisch kranke Menschen sind laut Brieger nicht gefährlicher als die allgemeine Bevölkerung. 30 bis 40 Prozent aller Menschen hätten im Laufe ihres Lebens einmal eine psychische Störung, es gebe jedoch Untergruppen. Junge Männer mit Psychosen und möglicherweise eine Suchterkrankung hätten ein erhöhtes Risiko. Der Attentäter von Aschaffenburg könnte in diese Gruppe gefallen sein. "Es ist unsere Aufgabe auch diese Risikogruppe gut zu betreuen", so Brieger.