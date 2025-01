Polizeiautos in Aschaffenburg

Polizeiautos in Aschaffenburg

27.01.2025, 22:02 Uhr Audiobeitrag

> Nach Messerangriff: Weniger Datenschutz, mehr Sicherheit?

Nach Messerangriff: Weniger Datenschutz, mehr Sicherheit?

Nach der Gewalttat in Aschaffenburg fordert die Innenministerkonferenz Konsequenzen im Umgang mit psychisch kranken Straftätern. So sollen sich etwa Behörden besser austauschen. In einem Punkt aber gibt es weiter Streit zwischen Union und SPD.

Von BR24 Redaktion