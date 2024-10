Missstand in JVA? Vorwurf gegen Juristin in weiterer Anstalt

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Führung der Justizvollzugsanstalt Gablingen, unter anderem gegen die stellvertretende Leiterin. Es geht um den Vorwurf der Körperverletzung im Amt. Inoffiziell ist von "Folter" in der JVA Gablingen die Rede. Wie BR-Recherchen zeigen, hat es bereits an ihrer früheren Arbeitsstelle in der JVA Kaisheim Auffälligkeiten gegeben. Dort sollen sich die Haftmaßnahmen, Ausbildungsmöglichkeiten und Beschäftigungsbedingungen für die Insassen drastisch verschlechtert haben, als die Juristin Verantwortung trug. Die Vorwürfe wurden dem BR von ehemaligen Insassen und Mitarbeitern in Kaisheim sowie einer Augsburger Anwältin bestätigt.

Vorwürfe bereits an früherer Arbeitsstätte

An der früheren Arbeitsstelle der Oberregierungsrätin, der JVA Kaisheim, habe sich die Lage für die Gefangenen in dieser Zeit massiv verschlechtert, bestätigen mehrere Quellen dem BR, unter ihnen (Ex-)Häftlinge sowie ehemalige Mitarbeiter der JVA.

So sei in Kaisheim offenbar überdurchschnittlich oft Einzelhaft angeordnet worden – so oft, dass es einen Stau bei der Belegung dieser besonderen Einzelzellen gab. Einzelhaft bedeutet: allein in der Zelle, teils auch im sogenannten Bunker, ohne jegliche persönlichen Gegenstände – eine der härtesten Disziplinarmaßnahmen für Häftlinge.

Außerdem gab es weniger Beschäftigungsmöglichkeiten für Insassen sowie kaum Möglichkeiten, sich auf die Entlassung vorzubereiten – sprich: kaum Resozialisierungsmaßnahmen. Auch seien ein Großteil der Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten abgeschafft worden. Gefangenen sei zudem der Zugang zu Fachliteratur verweigert worden. Das berichtet ein ehemaliger Gefangener im Interview mit dem BR. In einer Zeitschrift für Gefangene wurde zudem ein Artikel darüber veröffentlicht, in dem BR-Recherchen zufolge auf die Juristin Bezug genommen wird. Die Gefangenen sahen sich hier in ihrem Grundrecht auf Informationsfreiheit beschnitten.

Häftlinge berichten über verschlechterte Haftbedingungen

Häftlinge und ehemalige Häftlinge sowie Mitarbeiter berichten, dass sich das Klima sowie die Haftbedingungen in der Kaisheimer Haftanstalt in der Zeit, als die Juristin dort tätig war, massiv verschlechtert hätten. Auch die Augsburger Anwältin Alexandra Gutmeyr sagt, es habe dort damals "drastische Änderungen" unter der Juristin gegeben.

Seit dem Wechsel der Juristin in die Führungsebene der JVA Gablingen seien auch dort die Maßnahmen immer rigider geworden. Sie könne hier nur Vermutungen anstellen, aber es sei auffällig, so Gutmeyr.

Eisenreich fordert rückhaltlose Aufklärung

Über Unregelmäßigkeiten in der JVA Kaisheim hatte der BR bereits 2023 ausführlich berichtet. Drogenkonsum in der JVA, der unerlaubte Gebrauch von Mobiltelefonen, aber etwa auch eine im Vergleich zu anderen bayerischen Justizvollzugsanstalten überdurchschnittlich hohe Anwendung des Paragrafen 19/3 – also des Arrests für Gefangene – wurden damals thematisiert. Es folgten verstärkte Kontrollen durch die Anstaltsleitung und das Justizministerium.

Erwähnt wurde in diesem Zusammenhang in den Gesprächen mit dem BR schon damals immer wieder auch der Name der Juristin, gegen die jetzt an der JVA Gablingen ermittelt wird. Justizminister Georg Eisenreich (CSU) fordert eine rückhaltlose Aufklärung der neuen, "gravierenden" Vorwürfe: "Sollte es zu Straftaten durch Bedienstete gekommen sein, werden diese strafrechtlich konsequent verfolgt und auch dienstrechtlich konsequent geahndet."