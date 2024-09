Neue Typklassen: Kfz-Versicherung wird teilweise billiger

Die gute Nachricht: In der Kfz-Haftpflichtversicherung wird es für über sieben Millionen Autofahrer künftig günstiger. Ihr Fahrzeug wird in eine niedrigere Typklasse eingestuft. Für die überwiegende Mehrheit ändert sich gar nichts, weil die Typklasse gleichbleibt. Allerdings müssen rund fünf Millionen Autohalter wohl mehr bezahlen in der Haftpflicht.

Das geht aus der neuen Typklassen-Einteilung des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) jeweils für Vollkasko-, Teilkasko- und Haftpflichtversicherung hervor.

Typklasse: Einige Autos deutlich verbessert oder verschlechtert

Bei einigen wenigen Modellen geht es in der Haftpflicht sogar um mehr als eine Klasse nach oben oder unten, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Als Beispiele nennt er den Mercedes-Benz EQC 400 4Matic und den Toyota Yaris Cross Hybrid 1.5 (jeweils Verbesserung um zwei Klassen), den Peugeot 3008 HDI (Verschlechterung um zwei Klassen) und den Audi SQ5 3.0 TFSI Quattro (Verschlechterung um drei Klassen).

Warum der Audi SQ5 3.0 TFSI Quattro gleich so stark abgestuft wird, dazu nennt die Versicherungswirtschaft keine konkreten Gründe. Es liegt aber wohl daran, dass es mit diesem hochpreisigen Autotyp besonders viele Unfälle gegeben hat mit teuren Schäden.

Höhere Typklasse kann Versicherung um mehrere hundert Euro verteuern

Um wie viel eine Typklassenänderung bei einem Auto die Versicherung verteuert oder verbilligt, ist individuell verschieden. Jeder Versicherungskonzern kalkuliert anders, auch spielen u.a. Alter, Vorschäden oder Garagennutzung eine Rolle.

Der Informationsdienst Autoampel macht eine Beispielrechnung für einen 30-jährigen Angestellten ohne Garage, der unter anderem seit einem Jahr unfallfrei ist. Dieser zahlt für ein Auto der Typklasse 10 einen Haftpflichtprämie von 248 Euro im Jahr. Wird das Fahrzeug hochgestuft auf Typklasse 11, steigt die Prämie auf 433 Euro. Die Typklassen-Werte können für jedes Fahrzeug im Internet mit der Suchmaschine des GDV abgefragt werden (Externer Link).

Kasko: Viele SUVs, Oberklasse-und E-Autos mit hohen Typklassen

In der Kaskoversicherung spielt bei der Typklasse vor allem der Wert des Autos eine Rolle. Daher haben viele hochmotorisierte Oberklasse-Modelle und SUVs wie etwa der Mercedes-Benz S 350 CDI und der Porsche Cayenne / Coupe S 2.9 hohe Typklassen, ältere Modelle und Kleinwagen wie der Nissan Micra 1.2 und der Smart Fortwo Coupe ED eher niedrige Klassen.

Chinesische Elektro-Autos mit relativ günstigen Typklassen

Elektroautos sind, wie aktuelle Studien zeigen, eher junge und vor allem wegen der Elektronik im Schadenfall kostenintensive Fahrzeuge. E-Autos aus China fallen dabei durch vergleichsweise günstige Typklassen auf, schon weil der Kaufpreis niedriger ist als etwa bei Elektroautos von deutschen Herstellern. Das zeigt eine BR24-Stichprobe. So ist der Great Wall Ora 7 ("China Panamera") mit Typklasse 26 drei Klassen besser eingestuft als der Porsche. Gleiches gilt für den Polestar 2 (18) im Vergleich zum Tesla Model 3 (24) und BMW i4 eDrive40 (26). Erst bei der unteren Mittelklasse setzen sich die etablierten Marken durch. Der BYD Atto 3 ("China-Volkswagen") liegt mit Vollkasko-Typklasse 26 weit hinter den Wettbewerbern Cupra Born (17) und VW ID 3 (19).

Tarifunterschiede vor allem bei junger Kundschaft

Wer bei den Versicherungskosten für sein Auto sparen will, dem hilft ein Typklassenvergleich schon vor dem Autokauf, sagt Marktbeobachter Dr. Christian Sahr vom Allianz Zentrum für Technik. Ein Vergleich ist möglich, beispielsweise auf dem Portal autoampel.de (externer Link). Vor allem bei den als besondere Risikogruppe eingestuften Fahranfängern und jüngeren Fahrern bemerkbar. Demnach lassen sich allein in der Kfz-Haftpflichtversicherung mit einem Auto der niedersten Typklasse bis zu 82 Prozent des Beitrags sparen. Das können, so das Ergebnis des Praxistests, schnell über tausend Euro pro Jahr sein.