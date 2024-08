Hunderte getestete Keyless-Autos unsicher – so schützen Sie sich

Einfach einsteigen und losfahren, ohne den Autoschlüssel in die Hand zu nehmen. Das Keyless-Go-System macht es möglich. Es erkennt per Funksignal, wenn sich der Schlüssel nähert und entriegelt die Tür automatisch. Das ist komfortabel – aber auch riskant.

Sicherheitslücke durch Funkverlängerung

Viele schlüssellose Systeme machen das Auto anfällig für Diebstahl. Denn mithilfe von Funk-Reichweitenverlängerern können Autodiebe mit dieser Technik ausgestattete Fahrzeuge über Hunderte von Metern lautlos und gewaltlos öffnen und oft auch starten. Selbst wenn der Schlüssel im Haus liegt.

Läuft der Motor erstmal, dann können Diebe auch ohne Schlüssel so lange fahren, bis der Tank leer ist. Wird das Auto dann von der Polizei gefunden, gibt es keine Aufbruchs- oder Diebstahlspuren. Dies kann zu Problemen bei der Schadensregulierung bis hin zum Verdacht des Versicherungsbetrugs führen.

Polizei kann solche Diebstähle dann "nur vermuten"

Diese Vorgehensweise der Diebe stellt auch die Polizei vor Herausforderungen. Konkrete Zahlen zu Keyless-Diebstählen lassen sich nicht sicher erfassen. "Ob bei der Entwendung ein Funkstreckenverlängerer zum Einsatz kam, kann in den meisten Fällen nur vermutet werden", so Alexander Groß vom Bayerischen Landeskriminalamt. Gleichzeitig gehöre das Keyless-System bei Neufahrzeugen immer mehr zur Standardausstattung, sodass immer weniger Rückschlüsse auf einen solchen Diebstahl möglich seien.

Welche Autos betroffen sind

Auch der ADAC warnt Besitzer vor Risiken des Keyless-Systems: Von insgesamt 698 getesteten Automodellen ließen sich nur 69 nicht knacken. Bei vielen der anderen Modelle konnte der ADAC problemlos ins Auto einsteigen und den Motor starten. Welche das sind, fasst der ADAC in seiner Liste der untersuchten Fahrzeuge (externer Link) zusammen.

ADAC-Sprecher Micha Gebhardt erklärt gegenüber BR24, dass nun die Hersteller in der Pflicht seien, ihre Autos nach den neuesten Sicherheitsstandards abzusichern. "Fahrzeuge mit Keyless-Schließsystem dürfen nicht deutlich leichter zu stehlen sein als Pendants mit normalem Funkschlüssel", fordert Gebhardt.

Einige der getesteten Modelle verfügten beispielsweise bereits über ein Funksystem mit "Ultra-Wide-Band"-Technik. Damit kann die Entfernung des Schlüssels genau bestimmt werden. Ist der Schlüssel zu weit weg, reagiert das Auto nicht. Auch nicht, wenn Autodiebe eine Funkverlängerung verwenden. In Fahrzeuge mit dieser Technik kam der ADAC bei seinem letzten Test nicht mehr hinein.

So können sich Autobesitzer dennoch schützen

Besitzer eines Autos mit Keyless-System können ihr Fahrzeug mit einigen Tricks besser sichern. Am einfachsten ist es – wenn möglich – die schlüssellose Entriegelung auszuschalten. Wer nicht auf die Keyless-Funktion verzichten will, sollte laut Polizei und ADAC den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ablegen.

Zusätzlich kann der Schlüssel mit einer funkdichten Hülle abgeschirmt werden. Alternativ kann er auch in einem Kochtopf, einer Blechdose oder in Alufolie eingewickelt aufbewahrt werden. Wichtig: Diese Methode funktioniert nicht immer. Sie sollte sicherheitshalber getestet werden, indem der Schlüssel in seinem neuen Behältnis nah an das Auto gehalten wird. Lässt es sich auch aus weniger als einem Meter Entfernung nicht entriegeln, funktioniert die Methode. Weitere Tipps zur Sicherung des Autos finden Sie in der Broschüre der Polizei "Sicherheit rund ums Fahrzeug" (externer Link).