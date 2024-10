Medikament gestrichen: Andy Wirsz bangt um sein Leben

Andys Zustand sei "eine Besonderheit"

Auch Wirsz' Ärztin setzt sich für Translarna ein. Prof. Dr. Regina Trollmann leitet die Fachabteilung für Neuropädiatrie am Klinikum Erlangen. Wirsz kennt sie, seit er fünf Jahre alt ist. Nach all der Zeit "ist es eine Besonderheit, dass wir uns so gut unterhalten können, weil deine Stimme sich in den vielen Jahren nicht verschlechtert hat", sagt sie bei einem Treffen. Trollmann schlussfolgert: "Das Medikament wirkt." Könnte die Therapie nicht fortgesetzt werden, sei das Risiko sehr hoch, dass Wirsz bald künstlich beatmet werden müsste.

Auch Wirsz' Freunde und seine Familie setzen sich für ihn ein. Sie haben ein Video gedreht und eine Petition aufgesetzt. Und sie wollen vor der EMA in Amsterdam demonstrieren. Dort soll in den kommenden Tagen die finale Entscheidung getroffen werden. Wenn diese negativ ausfällt, wollen seine Unterstützer vor den Europäischen Gerichtshof ziehen.