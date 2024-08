Massive Probleme im Zugverkehr zwischen Nürnberg und Bamberg

Wegen einer Stellwerksstörung ist der Fernverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg derzeit eingestellt. Wie ein Sprecher der Bahn dem BR bestätigte, kommt es zu Verspätungen von bis zu zwei Stunden. Techniker arbeiten seit Freitagvormittag daran, die technische Störung in dem Stellwerk bei Buttenheim zu beheben. Auch die Signalanlagen seien davon betroffen, deshalb ist der Streckenabschnitt Nürnberg – Bamberg für den Fernverkehr gesperrt. Die ICE auf der Strecke München – Berlin werden über Würzburg und Fulda umgeleitet.

Kein Fernzug in Erlangen, Ersatzverkehr zwischen Bamberg und Forchheim

Betroffen ist auch die Intercity-Verbindung von Karlsruhe über Erfurt nach Leipzig. Die Züge werden über Würzburg und Schweinfurt umgeleitet. In Erlangen halten Fernzüge derzeit nicht. Die S-Bahn und der übrige Regionalverkehr auf der Strecke Nürnberg – Bamberg fahren mit Einschränkungen. So ist laut DB zwischen Bamberg und Forchheim ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Wie lange die Störung noch dauert, sei nicht absehbar, so der Sprecher, sie werde aber wohl bis in die späten Abendstunden währen.