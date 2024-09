Mann angeschossen - Spezialkräfte nehmen Verdächtige fest

Ein Mann hat am Dienstagabend in Neutraubling einen 45-Jährigen mit einer Schusswaffe schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 45-Jährige mit mehreren männlichen Personen gegen 22 Uhr in der Schlesischen Straße in Neutraubling in einen Streit geraten. Währenddessen sei es zur Schussabgabe durch einen der Tatverdächtigen gekommen.

Der 45-Jährige wurde mindestens einmal getroffen, er musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann schwebt aber laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Die Gruppe der Tatverdächtigten flüchtete nach der Schussabgabe, weshalb die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen einleitete. Dabei war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Wenige Stunden nach der Schussabgabe konnten Polizisten mithilfe von Spezialkräften drei Tatverdächtige im Bereich von Neustadt an der Donau im Landkreis Kelheim festnehmen: zwei 21-Jährige und einen 22-Jährigen. Die Männer wurden laut Polizei zu unterschiedlichen Uhrzeiten festgenommen, der letzte am Mittwochvormittag.

Viele offene Fragen

Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar - etwa wie viele Schüsse abgegeben wurden, wer die Schusswaffe in der Hand hatte und ob sich Täter und Opfer kannten. Auch wieso der Streit überhaupt ausgebrochen war, konnte eine Polizeisprecherin am Mittwochmittag noch nicht sagen.

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Regensburg dem BR bestätigte, wurden die drei Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Nähere Angaben wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.