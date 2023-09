Bewaffneter Mann in Kelheim schoss mit einem Gewehr

In Kelheim steht am Dienstag ein Mann mit einer Schusswaffe auf einem Steg im Bereich der Maximiliansbrücke am Kleinen Bräugraben. Er gibt Schüsse in den daruntergelegenen Fluss ab, bedroht die herbeigerufene Polizei. Erst der Einsatz von Spezialkräften entschärft die Situation. Inzwischen ist klar: Der Mann hatte ein Gewehr dabei, vermutlich eine Luftdruckwaffe.

Warnschuss ohne Erfolg

Auch während die ersten Polizisten Kontakt mit ihm aufgenommen hatten, feuerte der Mann noch mit dem Gewehr Schüsse in das Wasser ab, berichtet eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Niederbayern. Er bedrohte demnach die Einsatzkräfte, indem er auf sie zielte.

Die Einsatzkräfte gaben einen Warnschuss in die Luft ab. Der Mann reagierte weder darauf, noch auf weitere Aufforderungen, die Waffe abzulegen. Deshalb wurde er auf dem Steg unter Kontrolle gehalten, bis die angeforderten Spezialkräfte eintrafen. Zur gleichen Zeit wurde der Einsatzort rund um die Maximiliansbrücke weiträumig abgesperrt.

33-Jähriger in Fachklinik

Der Mann wurde letztlich nach einem gut zweistündigen Großeinsatz überwältigt. Dabei wurde er leicht verletzt. Was genau passierte und welche Verletzungen sich der Mann zugezogen hat, soll erst später bekannt gegeben werden. BR24-Informationen zufolge könnte er von der Polizei angeschossen worden sein.

Das Motiv für das Verhalten des Mannes ist weiter unklar. Der 33 Jahre alte Kelheimer ist inzwischen in eine Fachklinik gebracht worden. Die Polizei ermittelt nun wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.