Mainleus: Fünf Millionen Euro Förderung für "Alte Spinnerei"

Robert Bosch (CSU), der Bürgermeister von Mainleus in Landkreis Kulmbach, freut sich über die fünf Millionen Euro Fördergeld für die Industriebrache "Alte Spinnerei". Die Bundesmittel aus dem Förderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" sollen für die Entwicklung der Webereihallen, des Kesselhauses und für einen "Platz der Demokratie" genutzt werden, sagt Robert Bosch. Dort soll ein Zentrum für Kultur, Sport, Bildung und Begegnung entstehen.

Freude über den "Riesenbatzen"

Der Bürgermeister glaubt zwar nicht, dass die fünf Millionen Euro für alle drei Vorhaben reichen werden. Jetzt freue er sich aber erstmal "über den Riesenbatzen, mit dem wir schon sehr weit kommen", so Bosch. Zehn Hektar des 14 Hektar großen Geländes befinden sich im Eigentum der Gemeinde Mainleus. Die Webereihallen und das Kesselhaus stehen unter Denkmalschutz.

Seit 2017 Kulturveranstaltungen

Seit 2017 wurden auf dem Gelände bereits mehrere Ausstellungen, Konzerte und Veranstaltungen ausgerichtet. Bisher allerdings mit einer mobilen Infrastruktur, da es in den Gebäuden keine Strom- und Wasserversorgung gibt. Außerdem würde es teilweise in die alten Hallen hineinregnen, sagt Robert Bosch. Inzwischen habe die Gemeinde damit begonnen, auf dem Gelände eine Parkanlage mit einem See zu bauen. Ende 2013 wurde der Betrieb auf dem Areal der "Alten Spinnerei" eingestellt. Eine unmittelbare Anschlussnutzung ergab sich nicht. 2017 erwarb die Kommune das Gelände. Die "Alte Spinnerei" ist ein historisches Industriegebäude aus dem 19. Jahrhundert.