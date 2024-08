Gegen Tierquälerei: Mittelfranke rettet spanische Galgo-Hunde

Wernher Geistmann erinnert sich noch gut an seinen ersten Besuch im Februar 2024 in einem spanischen Tierheim: "Es war laut. Irgendeiner bellt immer, die Tierpfleger sind teilweise mit Ohrenschützern rumgelaufen." Eine Woche lang half der Neuendettelsauer den Tierschützern. Die Einrichtung war in die Jahre gekommenen, Hunderte Hunde lebten dort. Viele von Ihnen sind sogenannte Galgos.

Nach der Saison wird "ausgesiebt"

Es ist das Schicksal dieser spanischen Jagdhunde, das Geistmann und andere Tierschützer umtreibt. Die Tiere werden in Spanien zur Hasenjagd eingesetzt. Ende Januar endet die Jagdsaison und für die Hunde beginnt das richtige Elend: "Dann werden die Hunde ausgesiebt", so Geistmann. Tausende Hunde werden zum Sterben ausgesetzt oder qualvoll getötet, so große Tierschutzorganisationen wie Peta oder Veto.

Galgos wurden erhängt

Geistmann erzählt von einer ganz besonders schlimmen Praktik, die früher oft am Ende der Jagdsaison begangen wurde: Die Jäger hätten die Tiere hierzu aufgehängt, so, dass sie mit den Spitzen der Pfoten noch den Boden berühren konnten. "Man hat das Klavierspielen genannt. Und wenn der Hund dann erschöpft war, dann hat er sich selber stranguliert." Im Juni half er bei der Auffangstation Fundación Benjamín Mehnert (FBM) in Spanien erneut zwei Tage.

Quälereien wie diese kennt man auch bei der Galgorettung Fränkisches Seenland [externer Link] in Thalmässing. Seit rund 20 Jahren holt der Verein Galgos aus Tierheimen und Tötungsstationen in Spanien und vermittelt sie in Deutschland. Rund 25 Hunde leben vor Ort, viele weitere Galgos sind verteilt auf Pflegestellen in ganz Deutschland. Hundetrainerin Tanja ist seit Jahren dabei und arbeitet vor allem mit den sogenannten Angsthunden: "Da geht mir das Herz dabei auf, wenn ich sehe, wie die sich entwickeln."

Galgo Palomo im neuen Zuhause

Seit rund zwei Monaten lebt einer der Galgos, die in Spanien gerettet und dann nach Thalmässing gebracht wurden, bei Wernher Geistmann. Palomo heißt der Rüde. Er hat eine dicke Narbe mitten auf dem Schädel. Vermutlich sei er geschlagen worden, noch heute zuckt er zusammen, wenn Geistmann oder seine Frau einen Schirm oder ähnliches in die Hand nehmen. "Da ist er sofort irgendwo im Eck und möchte sich eigentlich unsichtbar machen“, so Geistmann. Aber wie viele Galgos ist Palomo sehr menschenbezogen und fasst Tag für Tag weiter Vertrauen.