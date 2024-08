Leichenfund im Wald - Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Nachdem Spaziergänger am Samstagmorgen die Leiche eines jungen Mannes in einem Wald bei Altenbuch im unterfränkischen Landkreis Miltenberg gefunden hatten, sitzen nun zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagabend mit.

18-Jähriger mit äußeren Verletzungen tot gefunden

Am Samstag hatten Passanten einen 18-Jährigen tot auf einem Forstweg entdeckt. Wodurch der Afghane starb, wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht mitteilen. Die Polizei sprach lediglich von äußeren Verletzungen, die bei der Obduktion festgestellt wurden. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.

Tatverdächtiges Ehepaar in U-Haft

Am Sonntag wurden die zwei Verdächtigen aus dem Landkreis Miltenberg – ebenfalls Afghanen – festgenommen. Es handelt sich der Polizei zufolge um einen 38 Jahre alten Mann und seine 31 Jahre alte Ehefrau.

Das Opfer hatte sich nach bisherigen Informationen zuletzt in Niedersachsen im Landkreis Hameln-Pyrmont aufgehalten. Warum der 18-Jährige in Unterfranken war, wird derzeit ermittelt.

Mit Informationen von dpa