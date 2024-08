Nach Leichenfund in Schweinfurt: Mann unter Mordverdacht

Vor knapp zwei Wochen haben Handwerker in Schweinfurt eine Leiche gefunden. Nun wurde am vergangenen Freitag ein 40-Jähriger wegen dringenden Mordverdachts festgenommen. Das berichtet am Montagnachmittag das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt. Der festgenommene Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Befragungen führten Beamte auf die Spur des Wohnsitzlosen

Eine Ermittlungskommission hatte zuvor eine Vielzahl von Personen befragt und Spuren ausgewertet. Zudem seien Beamte der Spurensicherung mehrfach im und rund um das Gebäude im Einsatz gewesen. Im Zuge der Ermittlungen geriet der 40-jährige, längerfristig wohnsitzlose Deutsche in den Fokus der Beamten. Der Tatverdacht gegen den Mann erhärtete sich immer mehr, so die Polizei. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei zu den Hintergründen dauerten aber weiter an.

Todesumstände weiter unklar

Die Handwerker hatten den Toten am 23. Juli in einem Bürokomplex in der Schweinfurter Innenstadt gefunden. Der 45-Jährige wies laut Polizei äußere Verletzungen auf. Die genauen Umstände seines Todes sind aber weiterhin unbekannt.