Lebensgefahr: Eis auf vielen bayerischen Seen noch zu dünn

Vielerorts in Bayern hatte es in den letzten Tagen Minusgrade, und so liegt auf einigen Seen und Weihern eine verlockende, aber noch viel zu dünne Eisschicht. So warnt zum Beispiel die Münchner Polizei eindringlich davor, die Eisflächen zu betreten. "Heute waren trotz entsprechender Warnschilder über 100 Personen auf der Eisfläche des Nymphenburger Schlosskanals", sagte ein Polizeisprecher.

Man habe den Kanal wegen akuter Lebensgefahr sperren müssen, weil das Eis lediglich fünf Zentimeter dick gewesen sei. "Das ist bei weitem nicht genug, um Personen sicher zu tragen." Das gelte auch für die anderen Münchner Gewässer. Normalerweise brauche es in München eine Woche lang Frost, bevor man sich aufs Eis wagen könne. Riskant werde es sogar in flachen Gewässern, warnte der Sprecher. "Bei den niedrigen Wassertemperaturen kann es auch in niedrigem Wasser sehr schnell lebensgefährlich werden!"

Auskünfte für Münchens Gewässer bekommen Interessierte unter 089/ 233-276 56 (auch am Wochenende).