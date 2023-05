"Landshut"-Entführung: Hilfe zugesagt, passiert ist nichts

Leere Versprechen der Bundesregierung?

Am 11. März dieses Jahres begeht die Bundesregierung zum zweiten Mal den Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt. Eingeladen sind Opfer und Angehörige aus 50 Jahren Terror. Auch Diana Müll wurde von der Bundesregierung eingeladen. Neben ihr bei der Veranstaltung sitzt der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck. In seiner Rede erneuert er das Versprechen, dass die Bundesregierung den geretteten Geiseln der "Landshut"-Maschine schon 1977 gab: "Wir lassen diejenigen nicht allein, die an Seele oder an Körper verletzt wurden und die den Verlust eines Angehörigen oder einer Freundin zu beklagen haben. Dies ist ein Versprechen, das Ihnen der Staat heute gegeben hat, heute wieder gegeben hat, und mit diesem Gedenktag bekräftigt." Diana Müll wartet seit 45 Jahren auf die Einlösung dieses Versprechens.

Dennoch schöpft sie im Verlauf der Veranstaltung im März Hoffnung: "Ich bin heute angesprochen worden von jemandem von der Bundesregierung, der völlig entsetzt war, dass ich nach so langer Zeit noch um meine Rente kämpfe. Er will sich in den nächsten Tagen mit mir in Verbindung setzen."

Erst sechs Wochen später hat sich der Opferbeauftragte der Bundesregierung bei ihr gemeldet. Er werde sich für sie einsetzen, sagt er, könne aber nichts versprechen.

Die "Landshut"-Entführung: Die Rolle der RAF

Die Entführung der "Landshut" ist 1977 der Höhepunkt des Deutschen Herbstes. Die RAF hat der Bundesrepublik den Krieg erklärt, ermordet Repräsentanten des Staates: Anfang September entführt sie den Arbeitgeberpräsentenden Hanns Martin Schleyer und erschießt seine vier Begleiter. Die RAF fordert die Freilassung ihrer Führungsriege um Gudrun Ensslin und Andreas Baader. Doch die Bundesregierung bleibt hart, es besteht die Befürchtung, dass freigelassene Terroristen wieder Straftaten begehen und morden.

Schließlich erhöht die RAF den Druck: Sie beauftragt eine befreundete Palästinenser-Organisation, ein Flugzeug zu entführen. Ihre Wahl fällt auf den Flug LH 181, die "Landshut", in der Diana Müll und die anderen Passagiere sitzen werden. In einem Kosmetikkoffer und einem Transistorradio schmuggeln vier palästinensische Terroristen Waffen und Plastiksprengstoff ins Flugzeug. Ihr Anführer nennt sich Kapitän Märtyrer Mahmud. Die Terroristen nehmen die 86 Fluggäste und die fünfköpfige Crew als Geiseln und entführen das Flugzeug über Rom und Dubai nach Mogadischu. 106 Stunden lang sind die Passagiere in der Gewalt der Terroristen und ihrer Willkür ausgesetzt. Sie haben Schmerzen und durchleben Todesängste.

Erst nach fünf langen Tagen werden sie in Mogadischu befreit. Es ist der erste Einsatz der deutschen Spezialeinheit GSG 9.

Diana Müll: Traumatisiert bis heute

Nach über 45 Jahren, Anfang 2023, fährt Diana Müll zum Flughafen Friedrichshafen, an den Ort, in dem sie die schlimmsten Stunden ihres Lebens verbracht hat. Seit knapp sechs Jahren steht hier die ehemalige Lufthansa-Maschine "Landshut", es soll ein Erinnerungsort daraus entstehen. Die Sitze im Passagierraum der "Landshut" sind inzwischen weg - Diana Müll weiß trotzdem, wo sie gesessen und was sie empfunden hat: "Das war keine Angst, das war immer Todesangst." Die Entführer wollen 1977 das Leben der Flugzeugpassagiere gegen das von elf inhaftierten RAF-Terroristen in Deutschland eintauschen.

106 Stunden sind Diana Müll und die anderen Passagiere in der Gewalt der Terroristen, die Erinnerungen haben sich für immer eingebrannt. Selbst Jahrzehnte später, im Passagierraum der leergeräumten "Landshut", sieht sie die Bilder noch deutlich vor Augen: "Es stand immer einer hinten am Ende der Maschine und hier vorne, vor der ersten Klasse, immer mit einer Waffe und meistens mit Handgranaten," zeigt sie dem Team von "Kontrovers - Die Story".

Umgang der Entführer wird immer brutaler

Die Entführer brechen jeden Widerstand, durchsuchen männliche Fluggäste, sammeln Ausweispapiere und Schmuck in einem Sack. Stundenlang müssen Diana Müll und die anderen Passagiere mit erhobenen Händen auf ihren Plätzen sitzen - pure Folter, erinnert sie sich heute: "Das kann man sich nicht vorstellen, was das für Schmerzen sind, die Arme hochzuhalten über so einen langen Zeitraum … die haben so gebrannt wie Feuer."

Die Terroristen haben den Kurs des Fluges geändert: Statt nach Frankfurt fliegen sie über Rom nach Dubai, immer weiter von Deutschland weg. In Dubai müssen sie am Freitag zwischenlanden: Die Maschine hat keinen Treibstoff mehr. Die Terroristen um Kapitän Märtyrer Mahmud richten ihre Forderungen an den Tower in Dubai. Bis Sonntagvormittag verlangen sie eine Entscheidung über die Freilassung von elf Baader-Meinhof-Häftlingen, sonst müssten der entführte Arbeitgeberpräsident Schleyer und die Passagiere der "Landshut" sterben. Die Lage an Bord verschärft sich zunehmend: Nach dem Ausfall der Klimaanlage steigt die Hitze im Passagierraum kontinuierlich an.

Hilflosigkeit der Angehörigen

Inzwischen hat auch die Familie von Diana Müll erfahren, dass ihre Tochter an Bord der entführten Maschine sitzt, von der sie in den Medien erfahren haben. Das Gefühl lähmender Ohnmacht und Sorge machen ihrer Mutter Erika Müll besonders zu schaffen - bis heute: "Du kannst nichts machen. Wenn die mich ausgetauscht hätten und so, dann wäre ich ja beruhigt gewesen - aber du kannst ja nichts machen. Für mich war das die Hölle, absolut die Hölle."

Auch 45 Jahre nach der Geiselnahme kann sie kaum darüber sprechen, immer wieder bricht ihre Stimme, Tränen steigen in ihre Augen.

Diana Müll: In letzter Sekunde nicht hingerichtet

An Bord der Landshut wird indes die Lage immer dramatischer: Unter der tagelang stetig steigenden Hitze kollabieren die ersten Passagiere. Am Sonntagmorgen steht die Maschine noch immer am Flughafen Dubai, als die Entführer überraschend ein neues Ultimatum stellen: Sie drohen damit, eine erste Geisel zu erschießen, wenn die Maschine nicht aufgetankt wird. Ihre Wahl fällt auf Diana Müll.

Kapitän Märtyrer Mahmud stellt sie in die offene Flugzeugtür und kündigt an, bis zehn zu zählen – und fängt an: eins, zwei, drei, … Noch heute glaubt Diana Müll den Lauf der Pistole an ihrer Schläfe zu spüren.

"Dann hab' ich ihm ins Gesicht geguckt und seine eiskalten Augen, seinen Zorn, alles, was in ihm war, gesehen. Und dann habe ich mir gedacht: Dieser Mann wird nie ein Problem damit haben, dass er ein 19-jähriges, unschuldiges Mädchen erschossen hat. Das ist ihm scheißegal." Diana Müll, Geisel der Landshut-Entführung

Der Terrorist zählt weiter: vier, fünf, sechs, ... Diana Müll erinnert sich an jede Sekunde: Dann habe ich in die Sonne geguckt. Und dann habe ich mich von meiner Familie verabschiedet. Das war schlimm." … sieben, acht, neun. "Dann war er bei zehn, und dann habe ich die Augen zugemacht und dann habe ich gedacht: Jetzt ist es vorbei." In diesem Moment lenkt der Tower ein: Die Maschine wird aufgetankt und fliegt kurz danach mit unbekanntem Ziel weiter.

"Landshut"-Entführung: Pilot wird nach Notlandung hingerichtet

Es ist Sonntag, der 16. Oktober 1977. Nachrichtenmeldungen zufolge, hat das entführte Flugzeug Kurs auf Süd-Jemen genommen. Die jemenitischen Behörden verweigern der entführten Maschine die Landeerlaubnis, doch der Sprit im Flugzeug reicht nur noch für wenige Minuten Flug. Jürgen Vietor ist damals Co-Pilot der Maschine. Er und sein Kollege, der Pilot Jürgen Schumann, müssen handeln, um einen Absturz zu vermeiden, sie bereiten eine Notlandung vor. Heute erzählt Vietor über diese Minuten:

"Mir war ganz klar, wir werden jetzt wahrscheinlich crashen. Und kurz vor der Landung habe ich Jürgen Schumann die Hand gegeben und hab gesagt: Jürgen, mach's gut! Es war ein schönes Leben, aber ein bisschen kurz!" Jürgen Vietor, 1977 Co-Pilot der entführten Maschine Landshut

Sie beschließen, die Landshut im Sand neben der Landebahn zu landen. Wie durch ein Wunder scheint die Maschine heil geblieben zu sein. Direkt haben jemenitische Soldaten die "Landshut" umstellt. Kapitän Jürgen Schumann verlässt das Flugzeug, will prüfen, ob es weiterfliegen kann - und ist plötzlich verschwunden. Der Kopf der Entführer war rasend, erinnert sich Diana Müll: "Mahmud, der hat getobt in der Maschine, und es rührte sich einfach nichts. Der Jürgen Vietor hat gezittert am ganzen Leib."

Als Jürgen Schumann einige Minuten später zurückkommt, ist er in Begleitung von Soldaten. Mahmud wartet mit der Pistole in der Hand, er ist außer sich und kündigt ein Tribunal an. Er befielt Schumann, sich hinzuknien. Wie Diana Müll wird niemand die nächsten Momente vergessen, alle Passagiere müssen zusehen: "Wie der Schumann kniete, hat er gefragt: Guilty or not guilty? Und der Schumann hat wieder gesagt: Mahmud, lass mich erklären. Und in dem Moment hat Mahmud ausgeholt, hat ihm gegen den Kopf gehauen. Und in dem Moment, wo sein Kopf weggeflogen ist, hat er ihm in seinen Kopf geschossen." Jürgen Schumann ist sofort tot.

Mogadischu: Ein letztes Ultimatum

Die Maschine wird aufgetankt, Co-Pilot Jürgen Vietor muss alleine weiterfliegen. Am Montag früh, den 17. Oktober, ist das Flugzeug erneut zur Landung gezwungen: in Mogadischu, der Hauptstadt Somalias. Es wird die letzte Station der entführten Maschine sein. Die Entführer stellen ein letztes Ultimatum: Deadline 15 Uhr. Mahmud gibt per Funk durch: "This Captain Martyr Mahmud! We are going to blow up the airplane exactly at the deadline."

Kurz vor Mittag landet Staatsminister Wischnewski in Mogadischu. Er verhandelt mit der somalischen Regierung darüber, ob die deutsche Antiterroreinheit, die GSG 9, eingesetzt werden darf. Parallel dazu bereiten die Entführer alles für eine Sprengung der Maschine vor: Sie fesseln die Passagiere, übergießen sie mit Alkohol und Spiritus. Die Passagiere können nichts ausrichten, durchleben Todesangst, erzählt Diana Müll rückblickend: "Dann haben wir immer nur gedacht: wann zündet der uns an?"

Trotz letztem Ultimatum: Bundesregierung bleibt hart

Zeitgleich machen sich die Familien der Passagiere in Deutschland auf den Weg zum Bundeskanzleramt in Bonn, sie wollen einen Austausch der Geiseln erwirken. Doch die Bundesregierung um Helmut Schmidt gibt nicht nach.

Staatsminister Hans-Jürgen Wischnewski bekommt die Zusage, dass die deutsche Antiterroreinheit GSG 9 die Maschine stürmen darf. Zum Schein geht die Bundesregierung auf die Forderung der Terroristen ein, die RAF-Häftlinge auszutauschen. Die Häftlinge würden nach Mogadischu geflogen werden, heißt es. Die Entführer verlängern das Ultimatum auf 1.30 Uhr in der Nacht, binden die Geiseln wieder los und warten auf die Ankunft der RAF-Häftlinge.

Operation "Feuerzauber" in Mogadischu

Kurz vor Ablauf des Ultimatums schleichen sich die GSG 9 Männer an die Maschine heran. Dieter Fox ist einer von ihnen: "Ich hatte Angst, dass der Einsatz missglückt, ich hatte Angst, dass das, was wir gelernt haben, nicht funktioniert." Es ist der erste große Einsatz der GSG 9, die "Operation Feuerzauber".

Der Einsatz-Plan sieht vor, gleichzeitig durch alle sechs Türen der Maschine einzudringen, das Feuer zu eröffnen und die Entführer auszuschalten. Jürgen Vietor erinnert sich an Schüsse. Dann ist alles vorbei. Drei der vier Entführer wurden erschossen, einer wird schwer verletzt. Nach und nach werden die Passagiere aus der Maschine geholt. Diana Müll ist die letzte, die aus der Maschine rauskommt, sie hat sich vor lauter Angst unter ihrem Vordersitz verkrochen, schafft es alleine nicht mehr raus. Sie erzählt, dass ein GSG 9-Mann sie aus dem Flugzeug getragen hat und "dann hat er gesagt: Lauf um dein Leben. Und dann bin ich um mein Leben gerannt."

Inszenierung der Geiseln nach dem "Wunder von Mogadischu"

Alle Geiseln werden befreit. Ihre Bilder gehen um die Welt und die Befreiung geht als "Wunder von Mogadischu" in die Geschichte ein. Noch in derselben Nacht nehmen sich drei RAF-Terroristen in ihren Zellen das Leben, darunter Andreas Baader und Gudrun Ensslin. Hanns Martin Schleyer wird wenige Stunden später von der RAF ermordet. Der Deutsche Herbst ist zu Ende - ohne, dass die Bundesregierung sich hat erpressen lassen. Als die GSG 9 am Nachmittag des 18. Oktober zurück nach Deutschland kommt, werden sie als Helden gefeiert. Und die Bundesregierung feiert ihren Sieg über den Terrorismus.

Damit endet die Geschichte der entführten "Landshut" normalerweise. Doch für die Geiseln von Mogadischu geht sie weiter, ihr Leben bleibt für immer mit der "Landshut" verbunden. Diana Müll ist traumatisiert, braucht Hilfe, will einfach nur nach Hause und ihre Familie wiedersehen.

Obwohl ihre Familie längst am Flughafen auf sie wartet, hat die Bundesregierung andere Pläne. Der Sieg gegen den Terrorismus wird medienwirksam inszeniert, die Opfer werden zu Statisten: "Wir sind dann die Treppe runter, und ich weiß unten waren ganz viele Politiker und die standen alle mit Blumen da und haben mir einen Blumenstrauß in die Hand gedrückt … Ich habe einfach nur die Hände gereicht, und ich war einfach wie in Trance," erinnert sich Diana Müll in "Kontrovers - Die Story".

Im Stich gelassen: Die Geiseln der Landshut-Entführung

Erst dann werden sie zu ihren Angehörigen in die Lufthansa-Cafeteria gebracht. In eine Decke gehüllt. Ohne Papiere und Schuhe kommt Diana Müll aus Mogadischu zurück, traumatisiert von fünf Tagen Geiselnahme, überfordert mit der Ankunft in Deutschland. Doch auch bei der Zusammenführung mit ihren Familien werden die Geiseln von internationaler Presse belagert. Bis heute hat die Familie von Diana Müll die Entführung und alles, was damit zusammenhängt, nicht vollständig verarbeitet.

Die Bundesregierung verspricht den Geiseln schon 1977 schnelle und unbürokratische Hilfe. Doch die bleibt aus. Es gibt keine psychologische Betreuung, keine Trauma-Ambulanz, kein Geld. Die Geiseln werden 45 Jahre lang immer wieder zum Symbol einer starken Regierung gegen den Terror inszeniert - doch sie müssen allein zurechtkommen. Diana Müll hofft bis heute auf die Einlösung des Versprechens.