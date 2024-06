Kürzungen beim Freiwilligendienst: Grüne Kampfansage an Lindner

Freiwillige sind längst unentbehrlich

Wie wichtig Freiwillige im sozialen Jahr in Bayern tatsächlich sind, zeigen etliche Beispiele im Freistaat, wie etwa im AWO-Kinderhaus in Hallstadt bei Bamberg: Werden Kolleginnen krank oder sind im Urlaub, dann springt Michelle Frank ein. Seit sechs Monaten macht die 25-Jährige ihr Freiwilliges Soziales Jahr im AWO-Kinderhaus Hallstadt und packt 30 Stunden die Woche überall mit an – für ein "Taschengeld", wie es bezeichnet wird.

Michelle Frank wollte ausprobieren, wie die Arbeit im Kindergarten ist. Ihr Fazit nach einem halben Jahr: "Mein FSJ hat mich auf jeden Fall bestärkt, dass ich gesagt habe: Okay, das ist ein Beruf, der ist für mich gemacht." Für sie ist mittlerweile klar: Sie wird sich zur Kinderpflegerin ausbilden lassen.

Freiwillige federn Personalmangel im Sozialbereich ab

Für die Leiterin des AWO-Kinderhauses Susanne Kriegel sind Freiwillige inzwischen unentbehrlich gewordene, helfende Hände. Denn der Personalmangel macht auch vor diesem Kindergarten nicht Halt.

"Unser Personalschlüssel ist bei 9,5 im Schnitt. Das heißt eine Mitarbeiterin hat 9,5 Kinder. Wenn die zu zweit in der Gruppe sind, eine ausfällt, dann steht die Fachkraft mit 18 Kindern 40 Stunden die Woche allein in der Gruppe. Und wenn dann keine helfende Hand da ist, dann ist die Aufgabe, können Sie sich vorstellen, ziemlich schwierig zu bewältigen." Susanne Kriegel, Leiterin AWO-Kinderhaus

Erst vergangene Woche musste eine Kindergruppe für einige Tage schließen, weil Mitarbeiterinnen krank waren.

Bundespräsident hofft auf wenige Kürzungen

Ohne Freiwillige könnte sowas bald Alltag sein in Bayerns Kindereinrichtungen. Denn wie hier im Kinderhaus sind Freiwillige im sozialen Jahr für viele inzwischen eine Erleichterung. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) etwa spricht sich bereits seit längerem für ein verpflichtendes "Gesellschaftsjahr" für alle jungen Menschen aus.

Am Mittwochmorgen betont Steinmeier beim Besuch einer Kindertagesstätte in Weiden in der Oberpfalz: "Wir sehen hier in dieser Kita, wie wichtig die finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand ist und insofern hoffe ich, dass vieles von dem, was hier wichtig und wertvoll ist, erhalten bleibt."

Ekin Deligöz scheint dieselbe Einschätzung zu teilen. Dass sie sich als parlamentarische Staatssekretärin auch in Zukunft gegen das Finanzministerium stemmen will, lässt all jene Einrichtungen hoffen, die auf die Unterstützung Freiwilliger angewiesen sind. Für Deligöz ist im Kontrovers-Interview jedenfalls klar: "Sie kürzen bei den Freiwilligendiensten an einem kleinen Bereich und damit lösen sie nicht die großen Finanzfragen."