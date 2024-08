Kommandowechsel auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr

"Better in Bavaria", also besser in Bayern – diesen Spruch hat US-Kommandeur Kevin A. Poole während seiner Amtszeit in der Oberpfalz geprägt. Vor allem die Aufrechterhaltung und Förderung der deutsch-amerikanischen Beziehungen waren ihm besonders wichtig. Am Dienstag übergibt er die Truppenfahne an seinen Nachfolger: Oberst Stephen C. Flanagan aus Pennsylvania.

Ausbau der Infrastruktur vorangetrieben

In den vergangenen zwei Jahren hat Pool als Standortkommandeur den stetigen Ausbau der Infrastruktur des Truppenübungsplatzes vorangetrieben und umgesetzt. Poole war nicht nur Chef von US-Amerikanern, sondern auch vieler Deutscher, die auf dem Militärgelände arbeiten.

Gastrolle im Münchner Tatort

Ein Höhepunkt seiner Karriere war für Poole eine Gastrolle im Münchner Tatort zu ergattern. Anfang dieses Jahres ist ein Teil der beliebten ARD-Sendung auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels gedreht worden.

Die US-Army Garrison Bavaria ist die größte Garnison außerhalb der USA. In der Oberpfalz sind rund 13.000 US-Soldaten dauerhaft stationiert. Zusammen mit Angehörigen und Zivilangestellten umfasst die Community in der Oberpfalz rund 40.000 Amerikaner.