Kindertagesstätte Diespeck will "Kita des Jahres" werden

Etwa zehn Kindergarten-Kinder sitzen auf blauen Kissen bei einer Konferenz in ihrem Gruppenraum. Sie sammeln Ideen und besprechen, wie ihre Feier aussehen könnte, wenn sie bei der Preisverleihung für den Deutschen Kita-Preis wirklich gewinnen. Die Einrichtungs-Leiterin fragt die Kinder, was sie auf alle Fälle dafür besorgen sollten. Aus den Vier- und Fünfjährigen sprudeln die Antworten nur so heraus: "Wir brauchen eine Diskolampe und Essen", sagt ein Mädchen. Ein Junge schlägt ein Buffet vor. Zwei andere Kinder wollen eine Konfettibombe und Bänke und Stühle und ...

Regelmäßige Kinderkonferenz

So sieht der Alltag in der Kita Diespeck im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim aus. Die Kinder halten regelmäßig zu allen möglichen Themen Kinderkonferenzen ab und haben so ein großes Mitspracherecht in der Einrichtung. Demokratisch wird über die besten Vorschläge abgestimmt.

Mitmachprojekte sind bei uns Standard, sagt Kita-Leiterin Barbara Hartmann im BR-Interview. "Wir richten uns nach den Ideen und Bedürfnissen der Kinder und begleiten sie", so Hartmann weiter. So entstand vor ein paar Jahren auch die Idee für ein selbst geplantes Piratenschiff im Garten. Die Kinder haben Skizzen angefertigt, die Materialien ausgesucht und das Schiff mit Hilfe der Eltern und Erzieher im Garten aufgestellt.

Yoga, Archäologie, Kunst

Aber es gibt noch zahlreiche andere Projekte, an denen die Kinder teilnehmen können. Eine Erzieherin hält im Kindergarten wöchentlich Yoga-Stunden ab, ein anderer Erzieher hat sich ein Archäologie-Konzept überlegt, bei dem die Kinder selbst Fossilien erforschen und freiklopfen können. In einem weiteren Projekt lernen die Kinder, wie sich Plastikmüll auf Meerestiere auswirkt. Eine Künstlerin setzt kreative und gestalterische Impulse. Die Kinder können bei Interesse freiwillig an den Projekten teilnehmen und sich einbringen. Im Hort dürfen sie zum Teil selbst über ihren Tagesablauf entscheiden.

Preisverleihung am 28. November

520 Kindertagesstätten hatten sich bundesweit für die Auszeichnung in diesem Jahr beworben. Die Kita Diespeck ist die einzige in Bayern, die es ins Finale in der Rubrik "Kita des Jahres 2024" geschafft hat. Die Bekanntgabe und gleichzeitig die Verleihung des Preises findet am 28. November in Berlin statt.