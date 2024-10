KI-Uni: UTN eröffnet erstes Gebäude und präsentiert Forschung

Bei der Eröffnung des ersten Campus-Gebäudes zeigen die Wissenschaftler an der Technischen Universität Nürnberg (UTN), was im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) an der Uni schon möglich ist. Etwa eine Drohne, die mittels KI Gegenstände und Menschen erkennen und anfliegen kann. Zum Einsatz soll die Technologie bei der Suche nach vermissten Personen kommen. Auch bei der Gesichtserkennung macht die KI rasante Fortschritte – in Sekundenschnelle werden Gesichter analysiert, Alter und Geschlecht angegeben.

UTN soll Vorreiterrolle bei KI einnehmen

"Wir können KI weder ignorieren noch auf die Gesellschaft loslassen. Wir müssen sie gestalten in einer verantwortungsvollen Art. Und ich glaube, die UTN ist mit ihrer Kombination aus Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik und KI bestens dafür aufgestellt", sagt der neue Gründungspräsident Michael Huth, der als Koryphäe im Bereich der KI gilt.

Die Technische Universität Nürnberg soll die ersten KI-Universität Deutschlands werden. Das ist das Ziel der bayerischen Staatsregierung. "Wir müssen bei diesem Thema vorne mit dabei sein", betont Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Eröffnung des ersten Gebäudes der UTN.

Ein neuer Campus in Nürnberg

Derzeit wird der Uni-Campus im Südosten Nürnbergs auf 37 Hektar gebaut, das entspricht mehr als 50 Fußballfeldern. In das erste Gebäude werden die Verwaltung und das Universitätspräsidium einziehen. In den kommenden Jahren wird in Modulbauweise nach und nach das gesamte Uni-Gelände entstehen. Es soll der erste klimaneutrale Campus in Deutschland sein und bis zu 6.000 Studierende und rund 200 Professoren Platz bieten.

Die Uni hat ihren Betrieb bereits aufgenommen. Geforscht und gelehrt wird übergangsweise in Räumen im Süden Nürnbergs. Die UTN wurde vor drei Jahren gegründet. Es ist die erste Neugründung einer staatlichen Universität in Bayern seit 40 Jahren.