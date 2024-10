Nie mehr selbst lesen? KI-Zusammenfassungen erobern das Netz

Zusammenfassungen von Benachrichtigungen mit iPhone

Apples neues KI-Paket für das iPhone trägt den Namen "Apple Intelligence" – und ist vorerst in Europa nicht verfügbar. Eine der ersten Funktionen in den USA ist es jedoch, dass das iPhone in Zukunft Benachrichtigungen zusammenfassen kann – etwa, indem es den Inhalt eines Gruppenchats in einem Satz verkürzt wiedergibt. So kann man als Nutzer schneller einen Überblick über das gewinnen, was man verpasst hat.

Auch Android-Telefone bekommen derartige Funktionen. Google etwa speichert ab sofort bei Bedarf private Protokolle von Telefongesprächen ab, um diese hinterher Revue passieren zu lassen.

Zusammenfassungen von Meetings mit Teams

Und auch Microsofts Copilot 365 möchte mit KI punkten. Wer die Microsoft-KI in der Arbeit einsetzt, erhält zum Beispiel Zugriff auf KI-generierte Protokolle von Online-Konferenzen – sogar spezielle Aufgaben für Teammitglieder werden automatisch notiert.

Wie viel taugen die Zusammenfassungen wirklich?

Das neue KI-Internet – es scheint geprägt von KI-Zusammenfassungen aller Art zu sein. Das kann im Alltag praktisch sein und viel Zeit sparen, vor allem, wenn man ChatGPT und Co nutzt, um sich personalisierte Übersichten geben zu lassen.

Allerdings: Wirklich tief eintauchen, wie in eine "echte" Geschichte, lässt sich mit den Zusammenfassungen nicht. Am Ende können KI-Tools immer nur ihre eigene Version des Originals wiedergeben, und dabei gehen unweigerlich Nuancen verloren. Was auf der einen Seite eine große Chance für Menschen mit verschiedenen Lerntypen oder Einschränkungen sein kann, sollte auf der anderen Seite wohl auch mit Bedacht genutzt werden: Denn am Ende ist der Absender eben doch eine KI und kein echter Mensch.