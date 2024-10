Physik-Nobelpreis für KI-Grundlagenforscher Hopfield und Hinton

Für ihre Entdeckungen und Erfindungen im Bereich des maschinelles Lernens mit künstlichen neuronalen Netzen werden der Amerikaner John Hopfield und der Kanadier Geoffrey Hinto mit dem Nobelpreis in der Kategorie Physik ausgezeichnet. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm mit. Der Nobelpreis gilt international als eine der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen.

Beitrag zur Entwicklung des maschinellen Lernens

Hopfield und Hinton hätten "Werkzeuge aus der Physik verwendet, um Methoden zu entwickeln, die die Grundlage des heutigen leistungsstarken maschinellen Lernens bilden", erklärte die Akademie in Stockholm.

"Die Arbeit der Preisträger war bereits von größtem Nutzen. In der Physik nutzen wir künstliche neuronale Netzwerke in den verschiedensten Bereichen, etwa bei der Entwicklung neuer Materialien mit spezifischen Eigenschaften." Ellen Moons, Vorsitzende des Physik-Nobelkomitees

"Assoziative Speichertechnologie" entwickelt

Der 91-jährige Hopfield ist Professor an der Universität Princeton in den USA und wurde von der Akademie insbesondere für die Entwicklung einer "assoziativen" Speichertechnologie geehrt, die Bilder und andere Arten von Mustern in Daten speichern und rekonstruieren kann.

Mit Blick auf den 76-jährigen Hinton, der eine Professur an der Universität im kanadischen Toronto innehat, hob die Jury hervor, dass dieser eine Methode erfunden habe, die "selbstständig Eigenschaften in Daten finden" und so Aufgaben wie etwa die Identifizierung bestimmter Elemente in Bildern übernehmen könne. Er habe so zur derzeitigen explosiven Entwicklung des maschinellen Lernens beigetragen.

Die Nobelpreise sind mit elf Millionen Schwedischen Kronen (knapp 970.000 Euro) dotiert. Die Verleihung erfolgt am 10. Dezember, dem Todestag des schwedischen Preisstifters Alfred Nobel, der 1896 starb.

