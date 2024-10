Justizminister soll von Foltervorwürfen nichts gewusst haben

Schon seit einem Jahr war das bayerische Justizministerium über die Foltervorwürfe in der JVA Gablingen im Landkreis Augsburg informiert. Die damalige Anstaltsärztin der JVA hatte sich im Oktober 2023 per Mail an die Strafvollzugsabteilung des Staatsministeriums der Justiz gewandt. In der Mail prangerte die Ärztin an, dass Häftlinge in "besonders gesicherten Hafträumen" (BgH) unter "menschenunwürdigen" Bedingungen eingesperrt worden seien. Doch wurde damals auch Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) über die Vorwürfe in Kenntnis gesetzt?

Wann wusste Justizminister Eisenreich von den Foltervorwürfen?

Nein, schreibt eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage des BR. "Über die E-Mail der ehemaligen Anstaltsärztin wurde Staatsminister Eisenreich seinerzeit nicht informiert." Eisenreich habe erst "im Rahmen der Aufklärung der vergangenen Tage" von der Beschwerde-Mail der früheren Ärztin der JVA Gablingen erfahren, teilt die Sprecherin mit.

Auf einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag will Eisenreich über den Stand der Aufklärung der Vorwürfe informieren und hat für kommende Woche auch einen Besuch im zuständigen Ausschuss angekündigt. "Die im Raum stehenden Vorwürfe im Zusammenhang mit der JVA Augsburg-Gablingen sind gravierend. Straftaten im Justizdienst sind inakzeptabel. Die Vorwürfe müssen rückhaltlos aufgeklärt werden. Die Aufklärung läuft mit Hochdruck", wird Eisenreich in einer Pressemitteilung des Ministeriums zitiert.

Landtags-Opposition fordert Aufarbeitung

Grüne und SPD im Bayerischen Landtag haben derweil Berichtsanträge zu den Vorgängen in der JVA Gablingen gestellt. Die Staatsregierung wird darin aufgefordert, dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration mündlich und schriftlich zu berichten.

Unter anderem wollen die Oppositionsparteien wissen, was das Justizministerium getan hat, als es vor einem Jahr von den Vorwürfen der schweren Misshandlungen von Gefangenen das erste Mal erfahren hat. Außerdem ob und welche Zeugen im Rahmen des Vorermittlungsverfahrens durch die Augsburger Staatsanwaltschaft vernommen wurden, bevor das Verfahren vorläufig eingestellt wurde. Die Opposition will zudem wissen, wie viele Ermittlungs- oder Dienstaufsichtsverfahren inzwischen eingeleitet wurden. Ebenfalls gefragt wird, ob das Justizministerium Kenntnis von Vorwürfen hat, die andere Justizvollzugsanstalten in Bayern betreffen.