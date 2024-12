Jetzt auch die Südseite: Nächste Seilbahn am Ochsenkopf eröffnet

Zur offiziellen Eröffnung am Freitag konnte die neue Seilbahn im Fichtelgebirge wegen eines Sturms zwar nicht fahren. Mit der symbolischen Schlüsselübergabe wurde im Warmensteinacher Ortsteil Fleckl im Landkreis Bayreuth die neu gebaute Ochsenkopf Südbahn aber trotzdem in Betrieb genommen. Die mehr als 1.800 Meter lange Kabinenbahn wurde in neun Monaten Bauzeit errichtet und ersetzt den alten Doppelsessellift. Mit den Kabinen, die zehn Menschen Platz bieten, können pro Stunde bis zu 1.000 Passagiere auf den Ochsenkopf gebracht werden.

Freistaat schießt Geld zu: "Ihr Oberfranken seid uns das wert"

Die Bahn ist barrierefrei und kann im Winter Skifahrende, im Sommerbetrieb auch Fahrräder auf den Berg transportieren. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) bezeichnete die Bahn als klares Signal für die touristische Zukunft des Fichtelgebirges. Die Staatsregierung übernahm 30 Prozent der Baukosten, die mit rund 41 Millionen Euro angegeben werden. "Ihr Oberfranken seid uns das wert", so Aiwanger wörtlich bei der Eröffnung.

Dass Oberfranken nicht nur eine Genussregion sei, sondern sich auch in eine Tourismusregion entwickeln solle, betonte der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (FW). Dabei lege er großen Wert auf einen naturnahen Tourismus, der mit den neuen Seilbahnen auf den Ochsenkopf möglich sei. Beim Bau seien alle naturschutzrechtlichen und wasserrechtlichen Vorgaben eingehalten worden. Mittels Photovoltaikanlagen auf den Stationsgebäuden soll ein Teil der benötigten Energie selbst erzeugt werden.

Mehr Freizeitangebote für Gipfelbereich des Ochsenkopfs geplant

Der Vorsitzende des Seilbahn-Zweckverbandes, der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann (FW), bezeichnete die Fertigstellung der Seilbahn noch nicht als Endpunkt. Aufgrund des zu erwartenden höheren Besucheraufkommens auf dem 1.024 Meter hohen Ochsenkopf soll der Gipfelbereich neu gestaltet werden.

Ein neuer Spielplatz und barrierefreie Wanderwege sollen noch entstehen. An der Bleamlalm, am Fuß des Ochsenkopfs im Ort Neubau, soll ein Familienzentrum gebaut werden. Zusammen mit der ganzjährig betriebenen Rodelbahn und dem Bike-Park werde der Ochsenkopf zu einem Erlebnisberg, der auch ohne schneearme Winter für Urlauber attraktiv sei, so Wiedemann.

Seit 2023 fährt die Seilbahn auf der anderen Hangseite

Im vergangenen Jahr wurde bereits der Neubau der Kabinenbahn von Bischofsgrün aus auf den Ochsenkopf in Betrieb genommen. Die beiden Bergbahnen können über 2.000 Besucherinnen und Besucher pro Stunde auf den Berg schaffen.