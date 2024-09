Immer mehr Syphilis- und HIV-Infektionen in Bayern

Es ist ein privates Thema und doch muss mehr darüber gesprochen werden: sexuell-übertragbare Krankheiten. Denn weltweit sind die Infektionen auf dem Vormarsch. Einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge greifen Jugendliche in Europa vor dem Geschlechtsverkehr immer seltener zum Kondom. Zum heutigen Welttag der sexuellen Gesundheit ruft Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) deshalb zum Schutz vor Geschlechtskrankheiten auf.

Zuwachs bei Syphilis-Fällen und HIV-Neuinfektionen

In Bayern gibt es demnach immer mehr Fälle sexuell-übertragbarer Infektionen. So wurden im Freistaat 2023 genau 1.451 Syphilis-Fälle gemeldet – 63 mehr als im Vorjahr, so Ministerin Gerlach. Auch die Zahl der HIV-Neuinfektionen ist in Bayern demnach gestiegen: "Im vergangenen Jahr lag sie nach aktuellen Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI/Stand: 11. Juli 2024) bei 280 – das sind 40 Fälle mehr als im Jahr 2022."