Geschlechtskrankheiten: Fallzahlen schießen in Bayern nach oben

Das bedeutet allerdings nicht, dass sich die Menschen in ländlichen Regionen überhaupt nicht mit sexuell übertragbaren Krankheiten anstecken. DSTIG-Präsident Norbert Brockmeyer meint sogar, dass es hier nach Corona einen erhöhten Nachholbedarf gegeben haben könnte. Denn hier hätten die Kontaktbeschränkungen das Sexualleben am stärksten eingeschränkt. "In den Städten hat es häufig doch noch viele kleinere Netze gegeben, wo Sexualität gelebt werden konnte", sagt der Experte. So verwundert es ihn nicht, dass der landesweite Anstieg im Flächenland Bayern besonders deutlich ausfiel.

Geschlechtskrankheiten sind noch immer großes Tabu

Dass man diesen Nachholbedarf nicht in den Inzidenzen der Regionen wiederfindet, hat laut Brockmeyer einen unangenehmen Grund: Die Stigmatisierung von sexuell übertragbaren Krankheiten ist in ländlichen, oft konservativen Gebieten höher. "Es spielt sicherlich eine Rolle, dass die Menschen in kleineren Regionen Hemmungen haben, zu ihrem Hausarzt zu gehen und sich da auf sexuell übertragbare Infektionen testen zu lassen", so Brockmeyer. "So etwas hat man einfach nicht."

Deshalb brauche es dringend mehr Bildung und Aufklärung. Tabus bezüglich Sexualität und sexueller Gesundheit, die laut Brockmeyer aktuell eher zunehmen würden, müssten aufgelöst werden. Es müsse normal sein, dass man sich mit einem Arzt auch über Sexualität und sexuell übertragbare Infektionen unterhält. Und es brauche mehr Anstrengung in den Schulen, damit schon Jugendliche beginnen können, eine gesunde und selbstbestimmte Sexualität zu leben.

Nicht vergessen: Syphilis kann noch immer tödlich enden

Auch für Christoph Spinner vom Klinikum Rechts der Isar ist es im Kampf gegen sexuelle Krankheiten entscheidend, dass man entstigmatisierend mit ihnen umgeht. "Wir sehen immer wieder Leidensgeschichten junger und mittelalter Menschen, die zum Teil monatelang auf der Suche nach der richtigen Diagnose mit klassischen Symptomen sexuell übertragbarer Erkrankungen wie Syphilis von Arzt zu Arzt rennen", erzählt der Infektiologe. "Ich glaube, hier können wir durch einen offeneren und freieren Umgang zu einer noch sehr viel besseren Versorgung beitragen."

Man dürfe, so Spinner, nicht vergessen: Syphilis sei bis heute eine todbringende Erkrankung, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird. Werde sie dagegen rechtzeitig diagnostiziert und therapiert, kann sie symptom- und folgenlos ausheilen.