Hasenpest im südlichen Landkreis Neumarkt nachgewiesen

Im südlichen Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz wurde die sogenannte Hasenpest nachgewiesen. Wie das dortige Landratsamt am Freitag mitteilt, war die Erkrankung bereits Anfang Dezember bei einem Feldhasen festgestellt worden. Der Hase wurde im Bereich Berching aufgefunden, hatte einen taumelnden Gang und ist kurz nach dem Fund verstorben.

Hasenpest auch auf Menschen übertragbar

Die Erkrankung kann Wildhasen und Nagetiere betreffen und ist auf Wild- und Haustiere sowie Menschen übertragbar. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist bisher nicht bekannt.

Die Hasenpest kann bei Menschen viele verschiedene Symptome verursachen: unter anderem Fieber, Durchfall, Kopfschmerzen, Schwellung der Lymphknoten oder Atemnot. Die Erkrankung kann mit Antibiotika behandelt werden. Todesfälle sind sehr selten.

Tote Tiere nicht anfassen

Das Landratsamt Neumarkt rät, tote Tiere - insbesondere Hasen - auf keinen Fall zu berühren. Wer ein totes Tier findet, sollte stets den jeweiligen Jagdrevierbesitzer oder die Polizei informieren. Bei auffälligen Tieren soll das Veterinäramt Neumarkt kontaktiert werden. Vorsicht auch beim Spazierengehen mit Hunden: Sie erkranken selbst zwar nicht, können die Bakterien aber weitertragen.

Das Veterinäramt empfiehlt Jägern, die Feldhasen oder Wildkaninchen erlegen, außerdem das Tragen von Mundschutz und Einmalhandschuhen sowie die gründliche Reinigung und Desinfektion der Hände nach der Arbeit.

Immer mehr Hasenpest-Fälle in Bayern

Der jetzige Nachweis von Hasenpest im Umfeld von Berching war seit längerer Zeit der erste Fall im Landkreis Neumarkt.

Die Hasenpest ist in ganz Bayern auf dem Vormarsch: Von Januar bis Oktober wurden bei Feldhasen 28 Fälle von Hasenpest gemeldet. Mehr als 50 Menschen haben sich in diesem Jahr bislang mit der Hasenpest infiziert. So viele wie noch nie seit Beginn der Meldepflicht im Jahr 2011.