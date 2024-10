Halloween: Grusel-Spaß und positiver Impuls für die Wirtschaft

Auf dem Küchenblock bei Bianca Voss stapeln sich zwei Tage vor Halloween Kartons mit Packungen allerlei Süßigkeiten. Die Mutter dreier Kinder, die in Forstenried im Süden von München lebt, bereitet mit ihrem jüngsten Sohn Tim die Party für den Geisterabend vor. Auf die Frage, was er anziehe, meint der Elfjährige, das werde nicht gruselig, aber es gebe gute Kostüme. "Ich habe jetzt so einen aufblasbaren Dino und zum Schein sitz' ich da jetzt drauf."

Europas größter Horror-Grusel-Halloween-Shop

Ob Dinosaurier, wandelnde Mumie, oder Skelett-Umhang: In den einschlägigen Geschäften für Kostüme und Co. klingelt seit einigen Tagen die Kasse. Wie etwa bei Randy Mikels, der in Landsham bei Ebersberg zusammen mit einem Kollegen einen der größten Horror-Grusel-Halloween-Shops Europas betreibt. Und das seit 1991.

Es gebe schon "mal gute Zeiten, dann gab es Zeiten, in denen es ein bisschen nachgelassen hat." Aber an sich, so Mikels, ist Halloween "ein Fest, was immer mehr Leute interessiert, was halt auch über den Konfessionen steht." Und das könnten eben mehr Leute feiern als etwa Weihnachten oder dergleichen.

Euphorische Situation, die nicht für den gesamten Einzelhandel gilt

Ein beleuchteter Kürbis, ein Skelett und ein paar Grabsteine, das ist für Mikels die Standardausrüstung für Halloween-Fans. Und nach oben gibt es hier keine Grenzen. Mumien, Tierköpfe, Fratzen jedweder Art in grellen Farben und Formen, all das ist zu haben und landet rund um Halloween in den Einkaufskörben.

Das freut auch Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Handelsverband in Berlin: "Wir erwarten einen Umsatz von 540.000 Euro. Und das ist noch einmal eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von gut 12,5 Prozent." In Bayern sind es sogar 13 Prozent Zuwachs bei einem erwarteten Halloween-Umsatz von 87.000 Euro. Doch, so Stefan Genth, diese euphorische Situation für Halloween gelte nicht gleichermaßen für den Einzelhandel insgesamt.

Positive Impulse für Wirtschaft in einer schwierigen Zeit

Anfang des Jahres habe Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, so Genth, den Binnenmarkt – also den privaten Verbraucher – in den Mittelpunkt seiner Prognose gestellt. Er habe gesagt, dass "wir eine Stütze in der Konjunktur in diesem Jahr sein können." Das habe sich leider nicht bewahrheitet. "Wir sehen, dass die Menschen sehr zurückhaltend sind. Viele halten ihr Geld zusammen, gerade bei höherpreisigen Ausgaben. Sodass wir leider im Einzelhandel keine gute Entwicklung insgesamt über alle Branchen haben." Genau deshalb sei es so wichtig, wenn es in einer solch schwierigen konjunkturellen Situation "positive Impulse wie Halloween gebe."

Schöne Stimmung, die man vor der Haustür dekorieren kann

Wer jetzt noch kurzfristig einsteigen und sich Halloween-Deko anschaffen will, dem empfiehlt Randy Mikels vom Halloween-Shop, insbesondere den Eingangsbereich zu schmücken. Dann habe man eine schöne Stimmung, "um den Kindern zu zeigen – oder den Eltern – dass sie da läuten dürfen."

Und der elfjährige Tim, der mit seiner Mutter die Halloween-Party vorbereitet, hat noch einen Tipp für den Moment, in dem es klingelt: über einen Nebenausgang oder die Garage nach draußen gehen, sich den Besuchern von hinten nähern und sie erschrecken.