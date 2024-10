Halloween – warum gruseln wir uns gerne?

Tanja Gangl steht vor einem Sarg. Eine selbst gebaute Grusel-Deko für ihren Vorgarten in Dingolfing, in dem eine ganze Menge Grabsteine, Skelette und Hexenfiguren stehen. Halloween ist für die Gangls das Highlight im Jahr. Und ihr Gruselfriedhof zieht viele Menschen an – auch überregional: "Die kommen auch teilweise von weiter weg, von Deggendorf, von München haben wir ein paar, die regelmäßig runterkommen." Insgesamt rechnet Gangl mit bis zu 400 Besucherinnen und Besuchern.

Warum freuen sich Menschen über den Grusel?

Mittendrin steht der selbstgebaute Sarg – der ist heuer zum zweiten Mal im Einsatz. An den Strom angeschlossen, öffnet ein Mechanismus die Sargtür automatisch in gleichen Abständen, dahinter kommt ein Skelett zum Vorschein. Begleitet wird das Ganze von einem Surren und Knarzen, über das sich Tanja Gangl besonders freut: "Das Knarzen war letztes Jahr weg, jetzt ist es wieder da!"

Doch warum zieht der Gruselfaktor so viele Menschen an? Ist Gruseln nicht zunächst etwas Negatives? Tanja Gangl hat eine Erklärung: "Die Erleichterung danach, dass es doch nicht so schlimm ist, wie man es sich eigentlich gedacht hat."

Gruseln als Ablenkung von der Realität

Dass an dieser Erklärung etwas dran ist, bestätigt Gunther Hirschfelder. Er ist Professor für Vergleichende Kulturwissenschaften an der Universität Regensburg und sagt: "Natürlich hat das Gruseln auch die Funktion, dass man diese Angst überwindet und das Gruseln dann irgendwann vorbei ist. Das ist ein spielerisches, vordergründiges Gruseln." Den ganz großen "Grusel" dagegen, ergänzt Hirschfelder, erlebe unsere Gesellschaft mit Blick auf die vielen Krisen und Konflikte dieser Welt, etwa den Klimawandel.