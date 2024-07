Geldautomatensprengungen: Forderung nach Grenzkontrollen

Bayerns Innenminister Herrmann für mehr Grenzkontrollen

Lange schon diskutieren die Innenminister der Länder, ob Banken freiwillig oder gesetzlich verpflichtend Sicherungsmaßnahmen vornehmen sollen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) möchte für die Bürger den Zugang zu Bargeld rund um die Uhr nicht einschränken. Er will den Banken die Sicherung überlassen und setzt darauf, dass Banken freiwillig Sicherungssysteme einsetzen.

Nach Ansicht des bayerischen Innenministers könnten solche Taten durch Kontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze eingedämmt werden, erklärt Herrmann im BR-Interview: "Und deshalb muss mit den Niederlanden darüber geredet werden, inwieweit hier nicht Grenzkontrollen verstärkt werden oder auch die Schleierfahndung intensiver betrieben wird."

Dem Bund der Kriminalbeamte ist das zu wenig. Jürgen Schneider vom Landesverband Bayern, sieht in einer generellen Nachtsperre beim Zutritt in Filialen den richtigen Weg. Für die Polizeibeamten würde das bedeuten, dass die Aushebelung der Tür für die Täter ein Zeitaufwand sei und damit frühzeitig ein Alarm ausgelöst werde. Das wiederum verschaffe den Einsatzkräften mehr Zeit, um die Flucht der Geldautomatensprenger zu stoppen.

Farbpatronen wie in den Niederlanden?

Bereits im November 2022 wurde vom Bundsinnenministerium an einem Runden Tisch über eine Gesetzesinitiative diskutiert. So zum Beispiel, ob ein Geldentwertungssystem eingesetzt werden soll, dass die Geldscheine bei einer Explosion verklebt oder einfärbt. In den Niederlanden werden solche Farbpatronen schon lange eingesetzt. In Deutschland, so schreibt das Bundesinnenministerium auf Anfrage von BR24 gebe es "Lieferengpässe und eingeschränkte Technikerkapazitäten", um das Einfärbesystem weiter zu etablieren.

Und nicht nur das: "In Deutschland steht die Marktreife für Verklebetechnik noch aus, hier geht es um Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes." Hintergrund: Es wird derzeit geklärt, inwieweit die Verklebetechnik für Bankangestellte eine gesundheitliche Gefahr bei der Bestückung darstellt.

Polizeigewerkschaft fordert Lösung

Die Verklebetechnik gilt in den Niederlanden als erfolgreiche Abwehrmaßnahme. Geldautomatensprengungen sanken laut dem niederländischen Bankenverband von 129 im Jahr 2013 auf neun im Jahr 2022. Als Kosten für das Klebesystem gibt der führende Hersteller in den Niederlanden bis zu maximal 6.000 Euro an.

Die Gewerkschaft der Polizei fordert: "Hier muss eine Lösung gefunden werden, damit die Versicherungen den Banken auch in solchen Fällen den Gegenwert der unbrauchbaren Geldscheine ersetzen."